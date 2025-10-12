استخراج جواز السفر المستعجل بـ 1450 جنيهًا.. الأوراق المطلوبة

تزايدت معدلات البحث حول طريقة استخراج جواز سفر مستعجل 2025، حيث يسعى المواطنون للحصول على جوازات السفر في أسرع وقت ممكن دون الحاجة للانتظار، سواء من خلال مكاتب الجوازات أو عبر الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة الداخلية لتيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

وتتيح مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية استخراج جواز سفر مستعجل في فترات زمنية قصيرة لا تتجاوز يومين، مع إمكانية التقديم إلكترونيا من المنزل أو عبر مكاتب الجوازات المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك ضمن منظومة التحول الرقمي التي تنفذها الدولة في مختلف الخدمات الحكومية.

استخراج جواز سفر إلكتروني من المنزل

يمكن للمواطن استخراج جواز سفر إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

2- اختيار دليل الخدمات الحكومية ثم الضغط على خدمة الهجرة والجنسية.

3- إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول للحساب القائم.

4- تعبئة نموذج البيانات الخاصة باستخراج جواز السفر الإلكتروني.

5- تحميل المستندات المطلوبة وفق التعليمات المعلنة.

6- سداد رسوم الخدمة إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع المتاحة.

7- تحديد موعد استلام الجواز، علما بأن التسليم يتم لصاحب الطلب فقط بعد التأكد من هويته.

استخراج جواز سفر مستعجل من مكتب الجوازات

في حالة الرغبة باستخراج جواز سفر مستعجل من مكتب الجوازات، يجب التوجه إلى القسم التابع لمحل الإقامة وسحب نموذج 29 جوازات، وملء البيانات المطلوبة بخط اليد، ثم تقديم المستندات اللازمة للموظف المختص ودفع الرسوم المقررة.

يتم استلام جواز السفر خلال 48 ساعة في حال الطلب المستعجل، بينما يمكن استلامه في نفس اليوم إذا كان استخراجا فوريا، أما الجواز العادي فيصدر خلال من 7 إلى 15 يوما عملا بحد أقصى.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

1- بطاقة رقم قومي سارية لمن تجاوز 16 عاما.

2- شهادة ميلاد كمبيوتر لمن هم دون 16 عاما.

3- شهادة المؤهل الدراسي الأصلية مختومة إذا لم تذكر في البطاقة.

4- ثلاث صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 6×4.

5- شهادة قيد دراسي للطلبة والطالبات.

6- شهادة الموقف من التجنيد للذكور + صورتان منها.

7- للإناث المتزوجات: قسيمة الزواج الأصلية + صورتان.

8- للأطفال: بطاقة الرقم القومي للأب الأصلية + صورتان.

الرسوم وتكلفة الخدمة

استخراج جواز سفر مستعجل: رسومه 1450 جنيها، ويحصل المواطن عليه خلال 24 ساعة فقط.

استخراج جواز سفر عادي: برسوم 900 جنيه، ويستلم خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام عمل.

أماكن التقديم واستخراج الجواز

يمكن للمواطنين التقديم عبر مكاتب مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المنتشرة بجميع المحافظات، على أن يتم التوجه إلى المكتب التابع لمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي.

كما يمكن لسكان الأقاليم التوجه إلى مقر مصلحة الجوازات الرئيسي بالعباسية خلال مواعيد العمل الرسمية لتقديم الطلب واستلام الجواز.

وتبلغ مدة صلاحية جواز السفر المصري سبع سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد، ولا يسمح بتمديد الجواز بعد انتهائه، بل يتم استخراج جواز جديد.



وتؤكد وزارة الداخلية أن الهدف من الخدمة المستعجلة هو تلبية احتياجات المواطنين العاجلة للسفر، سواء للعمل أو العلاج أو أداء الشعائر الدينية، مع ضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز في إطار منظومة حديثة تواكب التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.