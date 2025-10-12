يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها وزارة العمل بطرح 720 فرصة عمل جديدة للشباب بالتعاون مع سلسلة محلات “سبينس إيجيبت”.

720 وظيفة خالية بسلسلة شهيرة

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع فرص التشغيل المباشر وتوفير وظائف لائقة في إطار توجه الدولة لدعم سوق العمل وتخفيف معدلات البطالة، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

720 وظيفة خالية بسلسلة شهيرة.. التفاصيل الكاملة

وتأتي هذه الفرص كثمرة التعاون بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية عمل الجيزة، والوظائف المتاحة تشمل تخصصات متنوعة داخل فروع سلسلة “سبينس إيجيبت” المنتشرة بعدة مناطق، بما يتيح للشباب فرصا مناسبة وفق مؤهلاتهم وخبراتهم العملية.

تفاصيل الوظائف المتاحة

تشمل الوظائف المعلنة الآتي:

120 جزارا للعمل داخل أقسام اللحوم الطازجة.

100 شيف جبن بخبرة في تجهيز منتجات الألبان.

80 موظف أمن وكاميرات لمتابعة إجراءات السلامة بالمحال.

60 بائع خضار وفاكهة بخبرة في التعامل مع العملاء وتنظيم العرض.

50 كاشيرا لإدارة عمليات البيع والتحصيل.

50 سائقا لتوصيل المنتجات ونقل البضائع بين الفروع.

40 شيف حلواني لتصنيع المخبوزات والحلويات.

40 منسق ممرات لتنظيم المنتجات داخل الأرفف والأجنحة.

30 موظف استلامات لمتابعة حركة دخول وخروج البضائع.

150 وظيفة مساعد في تخصصات (جبن – جزار – مخبوزات) لدعم فرق العمل الأساسية.

مواعيد ومكان التقديم

يفتح باب التقديم للوظائف خلال الفترة من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، بمقر شركة سبينس إيجيبت بمدينة السادس من أكتوبر، ميدان جهينة – داخل مول العرب – بوابة 21.

دعم تشغيل الشباب

وأكدت وزارة العمل أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لخلق فرص عمل حقيقية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن توفير وظائف ذات دخل مستقر وتأمينات اجتماعية وصحية للعاملين.

التعيين فوري بعد اجتياز المقابلات المقررة

وشددت الوزارة على أن التعيين فوري بعد اجتياز المقابلات المقررة، داعية الشباب إلى سرعة التقديم وعدم تفويت هذه الفرصة، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الوظائف المعلنة من قبل المواطنين.

طرح فرص عمل جديدة بشكل دوري

وأكدت وزارة العمل استمرارها في طرح فرص عمل جديدة بشكل دوري من خلال مديرياتها بالمحافظات، في إطار خطة شاملة لتقليل معدلات البطالة وتعزيز الشراكة مع الشركات الكبرى لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للشباب المصري.