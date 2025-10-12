قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
المستشار محمود فوزي يهنئ المعينين بالشيوخ على ثقة القيادة السياسية: اختيارات تثري العملية التشريعية
أحمد تركي عن تعيينه في مجلس الشيوخ: أعاهدكم على بذل أقصى درجات الجُهد فى خدمة الوطن
45 جنيها| أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21
أشكر فخامة الرئيس.. أول تعليق من ياسر جلال على تعيينه بمجلس الشيوخ
الثلاثي التاريخي.. نيمار وميسي وسواريز على أعتاب لم الشمل في إنتر ميامي| ما القصة؟
وزير الصحة: القضاء على انتقال الأمراض من الأم إلى الطفل بحلول 2030 أولوية صحية عالمية
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم
في رسالة حاسمة من قلب القاهرة.. السيسي: الأمن المائي لمصر خط أحمر
محمد شبانة ضمن المعينين في مجلس الشيوخ 2025 بقرار من الرئيس السيسي
خبير دولي: تحركات مصر في شرم الشيخ امتداد لدورها التاريخي في نشر السلام
بقدرة شحن جبارة.. إليك أهم مواصفات هاتف iQOO 15
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

720 وظيفة خالية بسلسلة شهيرة.. التفاصيل الكاملة

720 وظيفة خالية بسلسلة شهيرة.. التفاصيل الكاملة
720 وظيفة خالية بسلسلة شهيرة.. التفاصيل الكاملة
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية التي أعلنتها وزارة العمل بطرح 720 فرصة عمل جديدة للشباب بالتعاون مع سلسلة محلات “سبينس إيجيبت”.

720 وظيفة خالية بسلسلة شهيرة

يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتوسيع فرص التشغيل المباشر وتوفير وظائف لائقة في إطار توجه الدولة لدعم سوق العمل وتخفيف معدلات البطالة، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

720 وظيفة خالية بسلسلة شهيرة.. التفاصيل الكاملة

720 وظيفة خالية بسلسلة شهيرة.. التفاصيل الكاملة

وتأتي هذه الفرص كثمرة التعاون بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية عمل الجيزة، والوظائف المتاحة تشمل تخصصات متنوعة داخل فروع سلسلة  “سبينس إيجيبت” المنتشرة بعدة مناطق، بما يتيح للشباب فرصا مناسبة وفق مؤهلاتهم وخبراتهم العملية.

تفاصيل الوظائف المتاحة

تشمل الوظائف المعلنة الآتي:

120 جزارا للعمل داخل أقسام اللحوم الطازجة.

100 شيف جبن بخبرة في تجهيز منتجات الألبان.

80 موظف أمن وكاميرات لمتابعة إجراءات السلامة بالمحال.

60 بائع خضار وفاكهة بخبرة في التعامل مع العملاء وتنظيم العرض.

50 كاشيرا لإدارة عمليات البيع والتحصيل.

50 سائقا لتوصيل المنتجات ونقل البضائع بين الفروع.

40 شيف حلواني لتصنيع المخبوزات والحلويات.

40 منسق ممرات لتنظيم المنتجات داخل الأرفف والأجنحة.

30 موظف استلامات لمتابعة حركة دخول وخروج البضائع.

150 وظيفة مساعد في تخصصات (جبن – جزار – مخبوزات) لدعم فرق العمل الأساسية.

مواعيد ومكان التقديم

يفتح باب التقديم للوظائف خلال الفترة من الأحد إلى الخميس، من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا، بمقر شركة سبينس إيجيبت بمدينة السادس من أكتوبر، ميدان جهينة – داخل مول العرب – بوابة 21.

دعم تشغيل الشباب

وأكدت وزارة العمل أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لخلق فرص عمل حقيقية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن توفير وظائف ذات دخل مستقر وتأمينات اجتماعية وصحية للعاملين.

التعيين فوري بعد اجتياز المقابلات المقررة

وشددت الوزارة على أن التعيين فوري بعد اجتياز المقابلات المقررة، داعية الشباب إلى سرعة التقديم وعدم تفويت هذه الفرصة، خاصة في ظل الإقبال الكبير على الوظائف المعلنة من قبل المواطنين.

طرح فرص عمل جديدة بشكل دوري

وأكدت وزارة العمل استمرارها في طرح فرص عمل جديدة بشكل دوري من خلال مديرياتها بالمحافظات، في إطار خطة شاملة لتقليل معدلات البطالة وتعزيز الشراكة مع الشركات الكبرى لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة للشباب المصري.

720 وظيفة خالية بسلسلة شهيرة التفاصيل الكاملة وزارة العمل فرصة عمل جديدة فرص التشغيل المباشر سوق العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

حادث تصادم

وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة بالقرب من شرم الشيخ

ترشيحاتنا

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ارشيفية

القضاء الإداري يؤجل طعن بطلان عمومية النادي الاهلي لـ 19 أكتوبر

المتهمين

أولوية المرور.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدى فتاة على قائد سيارة بالسلام

بالصور

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
البطل
البطل

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

سعر فستان جومانا مراد يثير للجدل بالسوشيال ميديا

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

فيديو

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

ذوبان القطب الشمالى

القطب الشمالي يذوب.. هل تنجو الأرض من المصير الكارثي؟

انجيلنا جولي وبراد بيت

من الحب إلى المحاكم.. أنجلينا جولي تفتح ملف الطلاق من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد