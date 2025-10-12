احذر الغرامة وقطع النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر

تواصل الشركة المصرية للاتصالات تعزيز جهودها لتطوير خدماتها الرقمية وتسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بخدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر اكتوبر 2025.

حيث أتاحت الشركة العديد من الوسائل الإلكترونية الحديثة لتسديد الفواتير بكل سهولة وأمان، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتقليل التزاحم أمام مراكز الخدمة.

الشركة المصرية للاتصالات WE

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر اكتوبر 2025

أوضحت الشركة أن فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر اكتوبر 2025 تبدأ من 1 اكتوبر وتستمر حتى 20 اكتوبر، مؤكدة أن التأخر عن السداد بعد هذا الموعد يؤدي إلى فرض غرامة مالية أو تعليق مؤقت للخدمة حتى استكمال السداد.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر تطبيق انستا باي

في إطار دعم منظومة الدفع الإلكتروني، أتاحت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية سداد الفواتير من خلال تطبيق “انستا باي” المعتمد من البنك المركزي المصري، بخطوات سهلة وسريعة:

1. تحميل تطبيق انستا باي من متجر الهاتف لأنظمة أندرويد أو iOS.

2. فتح التطبيق واختيار دفع الفواتير من القائمة الرئيسية.

3. تحديد نوع الخدمة واختيار الشركة المصرية للاتصالات WE.

4. إدخال رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة.

5. الضغط على التالي لعرض قيمة الفاتورة.

6. تأكيد عملية الدفع بإدخال الرقم السري الخاص بحساب المستخدم في التطبيق.

7. استلام إشعار فوري بنجاح عملية السداد.

مميزات الدفع عبر تطبيق انستا باي

يتميز التطبيق بعدة مزايا جعلته من أكثر وسائل الدفع انتشارا في الفترة الأخيرة:

السرعة في تنفيذ العمليات دون الحاجة لزيارة الفروع.

سهولة الاستخدام لجميع الفئات.

مستوى أمان مرتفع يحافظ على سرية البيانات المصرفية.

تجنب الانتظار أو الزحام في مكاتب التحصيل.

دعم التحول الرقمي الوطني وتوسيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في مصر.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2025 عبر الإنترنت

أتاحت الشركة خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، وذلك بخطوات بسيطة يستطيع المستخدم من خلالها معرفة المبلغ المستحق وسداد الفاتورة دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.

خطوات الاستعلام:

1. الدخول على الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات عبر الرابط: (https://te.eg/sl/Ar).

2. اختيار أيقونة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

3. إدخال رقم التليفون الأرضي مسبوقا بكود المحافظة.

4. الضغط على إظهار الفاتورة لعرض المبلغ المطلوب.

5. يمكن بعد ذلك اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء عبر فوري، أو مكاتب البريد، أو من خلال فروع WE المنتشرة بجميع المحافظات.

موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2025

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية (اكتوبر – سبتمبر 2025) ستصدر رسميا يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2025، على أن تمتد فترة السماح بالسداد حتى الجمعة 14 نوفمبر 2025 دون غرامة.

وفي حال عدم السداد خلال فترة السماح، يتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط اعتبارا من السبت 15 نوفمبر 2025، مع منح مهلة إضافية حتى منتصف ديسمبر، ويتم بعدها تطبيق غرامة تأخير قدرها 10 جنيهات أو 1.5% من قيمة الفاتورة، ثم قطع الخدمة مؤقتا لحين سداد المستحقات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2025

يمكن لعملاء الشركة متابعة الفواتير ومعرفة التفاصيل بسهولة عبر أكثر من وسيلة:

من خلال الموقع الرسمي بإدخال كود المحافظة ورقم الخط الأرضي.

عبر تطبيق My WE الذي يتيح أيضا متابعة استهلاك الإنترنت والخدمات الإضافية.

من خلال الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 111 للاستعلام المباشر.