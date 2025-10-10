ننشر صورهم .. صدمة لوفاة 3 شقيقات خنقا بالغاز في المنوفية

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر شنوان التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية عقب وفاة 3 شقيقات صغار مختنقين بالغاز داخل حمام منزلهم.

القصة الكاملة

وسيطرت الصدمة علي وجوه الأهالي الذين توجهوا الي مستشفي شبين الكوم لمساندة الأسرة في مصابهم.

وينتظر أهالي كفر شنوان استلام جثامين الصغار لتشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بالقرية.

استدعت النيابة أسرة الاطفال للاستماع الي أقوالهم وما حدث للاطفال بينما ترقد جثامين الصغار داخل مستشفي شبين الكوم لحين انتهاء الإجراءات وتسليم الجثامين إلى أسرهم.

اهداء وهدى ومودة 3 شقيقات أعمارهم بين 10 و5 سنوات دخلن للاستحمام في حمام منزلهم وغاب صوتهم لتتفاجأ الأسرة أن الصغيرات فقدن الوعي داخل البانيو.

اصطحبت الأسرة الصغار سريعا إلى المستشفي التي أعلنت وفاتهم اختناقا بالغاز من سخان منزلهم وسط حالة من الصدمة والحزن.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم بمصرع 3 شقيقات اطفال داخل حمام شقتهم بقرية كفر شنوان.

وبالانتقال تبين مصرع كلا من “ اهداء.ح ” 10 سنوات وشقيقتها مودة 5 سنوات وهدي 8 سنوات.

وتبين من التحقيقات الأولية وفاة الأطفال نتيجة اختناق الغاز أثناء استحمامهن داخل حمام منزلهم حيث وجدتهم الأسرة فاقدات الوعي داخل بانيو منزلهن.

وبنقلهن الي المستشفي تبين وفاتهم نتيجة اختناق بالغاز، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.