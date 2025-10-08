سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

نشرت الفنانة داليا البحيري ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وتألقت داليا البحيري ، مرتدية سوت ستان باللون الموف، ونسقت معها توب وان شولدر باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت داليا البحيري ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد داليا البحيري ، في المكياج على اللون الأسود والموف ليبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا البحيري