في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

يصادف اليوم ال 8 من أكتوبر عيد ميلاد الفنانة روبي، والتي أتمت عامها ال 44.

وتحرص روبي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتحرص روبي، على متابعة أحدث صيحات الموضة، وارتداء الملابس الأنيقة التي تكشف عن جمالها ، وتميل إلى ارتداء الفساتين المميزة التي تبرز جمال أنوثتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد روبي، في المكياج على الألوان الناعمة والسوداء لتبرز جمال عيونها، كما تفضل احمر الشفاه بألوان النود الجذابة التي تبرز جمال أنوثتها .

وتختار روبي، الوان الشعر الغامقه التي تتناسب مع لون بشرتها وتكشف جمال ملامحها .

ونعرض لكم صور الفنانة روبي