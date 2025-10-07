نيللي كريم تخطف الأنظار في شوارع باريس.. شاهد

شاركت نيللي كريم ، جمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا لها بإطلالة لافتة في باريس على هامش حضورها أسبوع باريس للموضة.

تفاصيل إطلالة نيللى كريم فى شوارع باريس..

وظهرت نيللى كريم بإطلالة ملفتة مرتدية فستاناً باللون الاسود الذى ابرز جمالها مكشوف الظهر و نسقت معه كوت باللون الاسود.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وتتميز نيللي كريم بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

يذكر أن تألقت الفنانة نيللي كريم في رمضان 2025 في مسلسل اخواتي.

مسلسل "اخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.