هيفاء وهبي تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

تفاصيل إطلالة هيفاء وهبي

وتألقت هيفاء وهبي فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الأسود، ونسقت معه جوارب يد باللون الأسود الجلد.

وانتعلت حذاءً بكعب عالٍ باللون الأبيض فى الأسود، والذى تماشي مع ستايل الفستان.

واختارت أن تترك بشرتها على طبيعتها ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة، وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد هيفاء أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

