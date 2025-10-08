بدون تكييف أو مروحة.. 5 حيل ذكية لتعطير وتهوية المنزل في الشتاء

مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء، يعاني كثير من الأشخاص من روائح غير مرغوبة داخل المنزل، خاصة من السجاد والمفروشات التي تتأثر بـالرطوبة أو تراكم الغبار أو انسكاب السوائل، وهو ما يجعل تهوية المنزل تحديًا حقيقيًا في هذا الوقت من العام.

طرق طبيعية وفعالة للتهوية المنزل والفرش

لكن وفقًا لما ذكره موقع Better Homes المتخصص في شؤون المنزل، يمكن التخلص من الروائح الكريهة وإنعاش الغرف بوسائل بسيطة وطبيعية دون الحاجة لاستخدام المكيف أو المروحة، وهي :

ـ بيكربونات الصوديوم بطل امتصاص الروائح:

يُعد بيكربونات الصوديوم من أكثر المكونات المنزلية فاعلية في امتصاص الروائح غير المرغوبة.

كل ما عليك فعله هو رش القليل منه على السجاد أو الكنب، وتركه لمدة 30 إلى 60 دقيقة، ثم كنسه جيدًا.

هذه الطريقة تزيل روائح الرطوبة والحيوانات الأليفة وتمنح المكان رائحة طبيعية منعشة دون أي مواد كيميائية.

ـ الخل الأبيض والليمون لتعطير وتطهير المفروشات:

يعمل الخل الأبيض كمزيل طبيعي للبكتيريا المسببة للروائح.

امزجي كوبًا من الخل الأبيض مع كوب ماء وملعقة من عصير الليمون، ثم رشي المزيج بخفة على السجاد أو المفروشات واتركيه ليجف طبيعيًا.

النتيجة: رائحة نظافة وانتعاش تدوم طويلًا دون الحاجة لأي معطرات صناعية.

ـ الزيوت العطرية.. لمسة فخامة تدوم:

للحصول على رائحة مميزة وفاخرة، يمكن استخدام بضع قطرات من زيت اللافندر أو النعناع أو الورد على قطعة قماش مبللة بالماء، ومسح الأسطح أو السجاد بها.

تمنح هذه الخطوة رائحة تدوم لساعات طويلة، وتساعد أيضًا على تحسين الحالة المزاجية.

ـ التهوية اليومية سر النظافة الدائمة:

قد تكون أبسط خطوة هي الأهم؛ فتح النوافذ يوميًا حتى لوقت قصير.

يساعد تجديد الهواء على منع تراكم الروائح وإبقاء المفروشات نضرة، حتى في الأجواء الباردة.

ـ الفحم أو البن المطحون لامتصاص الروائح:

من الطرق الذكية أيضًا وضع قطع فحم صغيرة أو أطباق بها بن مطحون في زوايا الغرف، فهي تمتص الروائح الكريهة بفعالية عالية، خاصة في الأماكن المغلقة أو التي يقل فيها تدفق الهواء.