أطعمة غنية بالبوتاسيوم تحمي قلبك وتحافظ على توازن الجسم.. إليك الحد المسموح به يوميًا وفوائده المدهشة

آية التيجي

يُعتبر البوتاسيوم من أهم المعادن التي يحتاجها الجسم للحفاظ على توازن السوائل وتنظيم ضغط الدم وصحة القلب والعضلات.

ورغم أهمية البوتاسيوم الكبيرة، إلا أن كثيرين لا يحصلون على الكمية اليومية الموصى بها من هذا العنصر الحيوي.

وفيما يلي نستعرض أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، والحد المسموح به يوميًا، إلى جانب فوائده المتعددة للجسم، وفقًا لتقارير من مواقع Healthline، WebMD، وNIH، ومن أبرز الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

ـ الموز: 

من أكثر الأطعمة شهرةً في محتواه العالي من البوتاسيوم، حيث يمد الجسم بطاقة سريعة ويعزز صحة العضلات.

ـ البطاطس والبطاطا الحلوة:

وتحتوي القشرة الخارجية على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم والألياف المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.

ـ السبانخ والخضراوات الورقية: 

مثل السبانخ والبروكلي، وهي مصادر ممتازة للبوتاسيوم إلى جانب الحديد والمغنيسيوم.

ـ الفاصولياء والعدس: 

من البقوليات الغنية بالبوتاسيوم والبروتين، وتُعد مثالية للحميات النباتية.

ـ الأفوكادو: 

غني بالدهون الصحية والبوتاسيوم، ويساعد على توازن ضغط الدم.

ـ المشمش والزبيب والتمر المجفف: 

وتحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم والمغذيات المركزة.

ـ عصير البرتقال ومنتجات الألبان: 

وتمد الجسم بجرعة مناسبة من البوتاسيوم مع الكالسيوم وفيتامين D.

الحد المسموح به يوميًا من البوتاسيوم

ـ للرجال البالغين: حوالي 3400 ملغ يوميًا.

ـ للنساء البالغات: حوالي 2600 ملغ يوميًا.

ـ النظام الغذائي الصحي (DASH) يوصي بتناول 4700 ملغ يوميًا لتعزيز صحة القلب وخفض ضغط الدم.

ويجب على مرضى الكلى أو من يتناولون أدوية مدرّة للبول أو أدوية ضغط الدم استشارة الطبيب قبل زيادة استهلاكهم للبوتاسيوم.

أبرز فوائد البوتاسيوم للجسم

ـ تنظيم ضغط الدم: يساعد على موازنة الصوديوم في الجسم وخفض ضغط الدم المرتفع.

ـ تحسين صحة القلب والعضلات: يحافظ على انتظام ضربات القلب ويساعد في تقلص العضلات بشكل طبيعي.

ـ الوقاية من السكتات الدماغية: تشير الدراسات إلى أن تناول كميات كافية من البوتاسيوم يقلل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة ملحوظة.

ـ تقوية العظام: يقلل فقدان الكالسيوم عبر البول مما يساعد في الحفاظ على كثافة العظام.

ـ منع تكوّن حصى الكلى: يساعد على تقليل الكالسيوم في البول، مما يحد من تكوّن الحصى.

ـ الحد من احتباس السوائل: يحافظ على توازن السوائل ويقلل الانتفاخات.

ـ تحسين وظائف الأعصاب: يساهم في التواصل العصبي الطبيعي ودعم النشاط الذهني.

نصيحة الخبراء للحصول على البوتاسيوم 

ويوصي الأطباء بتضمين أطعمة غنية بالبوتاسيوم في النظام الغذائي اليومي مثل الموز والأفوكادو والبقوليات، للحفاظ على صحة القلب والطاقة العامة، مع الحرص على عدم الإفراط لتجنب مشاكل الكلى أو اختلال الأملاح.

أطعمة غنية بالبوتاسيوم تحمي قلبك وتحافظ على توازن الجسم.. إليك الحد المسموح به يوميًا وفوائده المدهشة

