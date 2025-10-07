قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
آية التيجي

يُعد البصل الأخضر من الخضروات التي لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم قيمته الغذائية العالية وفوائده المتعددة لصحة الجسم، خاصة عند تناوله في الصباح.

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

وتناول البصل الأخضر صباحًا يمنح الجسم طاقة ونشاطًا، ويقوّي المناعة، ويحسن من وظائف القلب والهضم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لبدء يوم صحي ومتوازن.

ومن أبرز فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا، وفقا لما نشر في موقع Healthline، وتشمل ما يلي :

ـ يعزز المناعة:
يحتوي البصل الأخضر على نسبة مرتفعة من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تقوّي الجهاز المناعي وتساعد على مقاومة العدوى والفيروسات.

ـ ينشّط الدورة الدموية:
يساهم في تحسين تدفق الدم وتزويد الأعضاء بالأكسجين، ما يمنح الجسم طاقة وحيوية منذ الصباح.

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

ـ يحسّن صحة القلب:
بفضل احتوائه على مركبات الكبريت، يساعد البصل الأخضر في خفض الكوليسترول الضار وتنظيم ضغط الدم، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ـ ينظم مستوى السكر في الدم:
يحفّز إفراز الأنسولين الطبيعي، ما يجعله مناسبًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

ـ يطرد السموم من الجسم:
يعمل على تنقية الكبد وتحسين وظائفه بفضل مضادات الأكسدة ومركبات الكبريت الطبيعية.

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

ـ يحسّن صحة الجهاز الهضمي:
احتواؤه على الألياف الغذائية يساعد على تسهيل عملية الهضم وتقليل الانتفاخات والغازات.

ـ يعزز نضارة البشرة ولمعان الشعر:
لاحتوائه على فيتامينات A وC ومعادن الزنك والحديد، يدعم البصل الأخضر صحة البشرة ويقوّي الشعر من الجذور.

ـ يساعد في فقدان الوزن:
لأنه قليل السعرات وغني بالألياف، يعطي إحساسًا طويلًا بالشبع ويساعد على التحكم في الشهية.

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

نصائح الخبراء لإضافة البصل الأخضر في الوجبات

وينصح خبراء التغذية بإضافة البصل الأخضر إلى وجبة الإفطار مع الجبن أو البيض المسلوق أو الزبادي للحصول على أفضل فائدة غذائية.

كما يؤكد الأطباء أن تناوله يوميًا يساعد على تنشيط الجسم وتحسين المزاج العام بفضل احتوائه على مركبات طبيعية منشطة وحامية للخلايا.

البصل الأخضر فوائد البصل الأخضر فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا البصل الأخضر للصحة البصل الأخضر للقلب البصل الأخضر للبشرة البصل الأخضر للشعر البصل الأخضر للتخسيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

ترشيحاتنا

مني فاروق

بصورة من المستشفى.. منى فاروق تتعرض لأزمة صحية

خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد

خطوات دفع فاتورة الغاز المنزلي وتسجيل قراءة العداد

حسام زكي: القضية الفلسطينية مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط.. والمفاوضات في شرم الشيخ فرصة حقيقية

حسام زكي: القضية الفلسطينية مفتاح استقرار الشرق الأوسط.. ومفاوضات شرم الشيخ فرصة حقيقية

بالصور

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

فيديو

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

المزيد