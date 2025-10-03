تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

كشفت الدكتورة زاريما تين، رئيسة مركز الوقاية وصحة البالغين بوزارة الصحة في مقاطعة موسكو، عن خطورة تناول نوى المشمش، مؤكدة أنها تحتوي على مركب يعرف باسم الأميغدالين، والذي يتحول داخل الجسم إلى حمض الهيدروسيانيك شديد السمية.

أضرار المشمش المجفف ومرضى السكري

وقالت تين في تصريحاتها لموقع نوفوستي: "لا تأكلوا نوى المشمش أبدا، لأنها قد تسبب أضرارا خطيرة بالصحة نتيجة تحوّل الأميغدالين إلى مواد سامة داخل الجسم"، لافتة إلى أن الاستهلاك المنتظم لها يزيد من مخاطر الإصابة بالتسمم.

وحذرت الخبيرة الصحية أيضًا من الإفراط في تناول المشمش المجفف، خاصة لدى مرضى السكري أو متبعي الحميات منخفضة الكربوهيدرات، لاحتوائه على نسب مرتفعة من السكر.

وأضافت أن المشمش المجفف غالبًا ما تتم معالجته بمادة ثاني أكسيد الكبريت للحفاظ على لونه، ما قد يسبب حساسية لبعض الأشخاص.

أضرار المشمش المجفف

حقيقة الأميغدالين

ويُذكر أن الأميغدالين هو مركب بلوري يوجد في بذور بعض الفواكه مثل المشمش، الخوخ، واللوز المر. ورغم الاعتقاد الشائع سابقًا بفعاليته في مقاومة الأورام، إلا أن الدراسات الحديثة أثبتت سُميته ونفت وجود أي فوائد علاجية له.