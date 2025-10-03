من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل

شهدت مصر في الآونة الأخيرة تزايدًا مقلقًا لظاهرة انتحال صفة الأطباء في مجال التجميل الطبي، حيث يقوم بعض الأشخاص ومراكز التجميل غير المؤهلين بإجراء عمليات وإجراءات تجميلية دون أي ترخيص أو خلفية علمية، مما يعرّض حياة المواطنين لمخاطر صحية جسيمة.

حملة #خالتو_لابسة_بالطو للتوعية بخطر المنتحلين

وأطلق عدد من أطباء الجلدية والتجميل هاشتاج #خالتو_لابسة_بالطو بهدف التوعية بهذه الظاهرة، وتنبيه المواطنين إلى ضرورة التأكد من مؤهلات الطبيب والمركز الطبي قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي.

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور إسلام أبو الخير، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل قائلا: "التجميل الطبي ليس مجرد تحسين للمظهر، بل هو ممارسة طبية دقيقة تتطلب معرفة تشريحية وخبرة واسعة. دخول أشخاص غير متخصصين في هذا المجال يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المرضى، وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة."

وأضاف أبو الخير، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الأشهر الماضية شهدت استقبال العديد من الحالات التي تعرضت لتشوهات ومشاكل جلدية بسبب اللجوء لغير الأطباء، موضحًا أن أبرز هذه المشكلات شملت:

ـ التهابات حادة.

ـ تليفات جلدية.

ـ انسداد في الأوعية الدموية.

ـ فقدان البصر نتيجة الحقن الخاطئ.

الحل في التوعية والرقابة

وأكد د. إسلام أن الحل يكمن في رفع وعي المواطنين، والتأكد من أن المركز الطبي مرخص من وزارة الصحة، وأن جميع الإجراءات تتم تحت إشراف طبيب مختص قادر على التعامل مع أي مضاعفات محتملة.

واختتم أبو الخير قائلا: “رسالتنا للمرضى واضحة: صحتكم أغلى من أي شيء، فلا تضعوها في أيدٍ غير مؤهلة.”