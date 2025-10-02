قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

نصائح الحامل في الشهر الأول.. أسرار مسكوت عنها لتفادي الإجهاض

آية التيجي

في الشهر الأول من الحمل تبدأ المرأة رحلة حساسة ودقيقة تحتاج إلى رعاية خاصة، حيث يُعد هذا الوقت الأكثر خطورة لحدوث الإجهاض. 

ومع أن الكثير من النصائح متداولة، إلا أن هناك أسرارًا "مسكوت عنها" كشفتها دراسات أجنبية حديثة تساعد الحامل على تقليل المخاطر ودعم حمل صحي وآمن.

ومن أهم النصائح لتفادي الإجهاض في الشهر الأول، وفقا لما جاء في موقع "Healthline" ، وتشمل ما يلي :

ـ الحرص على المكملات الأساسية:
تناول حمض الفوليك بجرعة 400 ميكروغرام يوميًا من أول يوم للحمل، مع التأكد من مستويات فيتامين "د" في الجسم، يساعد على حماية الجنين من التشوهات ويقلل من خطر فقدان الحمل.

ـ التغذية الصحية المتوازنة:
تناول خضروات وفواكه طازجة، بروتين صحي، حبوب كاملة، والابتعاد عن اللحوم النيئة، الأسماك عالية الزئبق، والأجبان غير المبسترة، كلها خطوات مهمة لتقوية الجسم وحماية الجنين.

ـ الوزن المثالي:
أوضحت الدراسات أن زيادة الوزن المفرطة أو النحافة الشديدة قد ترفع من احتمالية الإجهاض المبكر، لذا يُفضل ضبط الوزن قبل الحمل أو خلاله وفق إرشادات الطبيب.

ـ الابتعاد عن الكافيين والكحول والتدخين:
الكافيين يجب ألا يتعدى 200 – 300 ملغ يوميًا، مع الابتعاد التام عن الكحول والتدخين السلبي والإيجابي، لأنها من أخطر أسباب الإجهاض المبكر.

ـ النوم والترطيب الجيد:
شرب الماء بكثرة والحصول على قسط كافٍ من النوم يساعد على استقرار الهرمونات وتقليل التوتر.

ـ إدارة الأمراض المزمنة:
السيطرة على أمراض مثل السكري، الغدة الدرقية، وارتفاع ضغط الدم ضرورية لحماية الحمل، بجانب إجراء الفحوصات الطبية في الزيارات الدورية.

ـ الابتعاد عن السموم البيئية:
تجنّب الملوثات، المبيدات، المواد الكيميائية القوية، والهواء الملوث، لأن تراكمها في الجسم قد يضر الجنين في المراحل الأولى.

ـ الدعم النفسي وتقليل التوتر:
التوتر المزمن قد يؤثر على استقرار الحمل، لذا يُنصح بالاسترخاء، التنفس العميق، والممارسات التي تخفف القلق.

ـ المتابعة الطبية المنتظمة:
الالتزام بمواعيد الطبيب وإجراء الفحوصات في الشهر الأول يساعد على الكشف المبكر عن أي مشاكل صحية قد تهدد الحمل.

أسرار مسكوت عنها

معظم حالات الإجهاض المبكر ليست بسبب خطأ من الحامل، بل نتيجة مشكلات كروموسومية طبيعية تحدث للجنين.

وبعض الأدوية التي تبدو آمنة قد تُشكل خطورة في الحمل المبكر، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي علاج جديد.

ممارسة التمارين الخفيفة عادةً لا تشكل خطورة، لكنها يجب أن تكون معتدلة وتحت إشراف الطبيب.

