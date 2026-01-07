رسميا.. معتمد جمال مديرا فنيا لنادي الزمالك| صورة

أعلن نادي الزمالك، بشكل رسمي تعيين معتمد جمال مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بقرار من مجلس الإدارة وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، على أن ينضم إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق للجهاز الفني كمساعد له.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد مهامه اعتبارا من مران اليوم الأربعاء، الذي يقام في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة الزمالك مفاوضاتها مع مدرب أجنبي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زد يوم 11 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

كما تقرر استمرار أعضاء الجهاز الفني المعاون السابق، ضمن الطاقم الجديد، وهم فيتور بيريرا مدرب حراس المرمى، ونونو كوستا ريبيرو مخطط الأحمال،.

وفابيو نونو محلل الأداء، لمساندة معتمد جمال خلال المرحلة الحالية.