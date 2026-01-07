قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لعبة «روبلوكس».. مخاطر رقمية تهدد القيم وسلامة الأطفال
أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء 7-1-2026
لعب عيال يشعل معركة بالأسلحة بين 12 شخصا بالوراق
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الاحتلال يبلغ 37 مؤسسة دولية تعمل في المجال الإنساني بوقف عملها
الرئيس الأوكراني يصل قبرص في أول زيارة له منذ بدء العمليات العسكرية الروسية
منذ نوفمبر.. المبعوثة الأمريكية تنفصل عن زوجها بعدما أحبت لبنانيا
الصحة: تطوير منظومة صرف الألبان الصناعية وتوفير 6.7 مليون علبة شبيهة لبن الأم
قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح
بطولة خالد النبوي.. ما مصير طاهر المصري بعد تأجيل عرضه في رمضان المقبل ؟
قبل انطلاقها 10 يناير..كيف تُعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 لجميع الصفوف؟
رسميا.. معتمد جمال مديرا فنيا لنادي الزمالك| صورة

معتمد جمال
معتمد جمال
إسراء أشرف

أعلن نادي الزمالك، بشكل رسمي تعيين معتمد جمال مديرا فنيا مؤقتا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بقرار من مجلس الإدارة وبالتنسيق مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، على أن ينضم إبراهيم صلاح لاعب الزمالك السابق للجهاز الفني كمساعد له.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني الجديد مهامه اعتبارا من مران اليوم الأربعاء، الذي يقام في تمام الثانية والنصف ظهرًا على ملعب ستاد الكلية الحربية، ضمن تحضيرات الفريق للمباريات المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة الزمالك مفاوضاتها مع مدرب أجنبي، لتولي القيادة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زد يوم 11 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

كما تقرر استمرار أعضاء الجهاز الفني المعاون السابق، ضمن الطاقم الجديد، وهم فيتور بيريرا مدرب حراس المرمى، ونونو كوستا ريبيرو مخطط الأحمال،.

وفابيو نونو محلل الأداء، لمساندة معتمد جمال خلال المرحلة الحالية.

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

مشغولات ذهبية

عقب وتيرة من الارتفاعات .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

طارق يحيى

إحنا بنهزر ولا إيه .. طارق يحيى يفتح النار على إدارة الزمالك بسبب طارق مصطفى

الزوجات

30 % من الزوجات يضربن الأزواج.. استشاري نفسي يعلن مفاجأة

المتحف المصري الكبير

هزاع: افتتاح المتحف الكبير وتطوير البنية التحتية يدفعان لنمو السياحة في 2026

الأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7 يناير 2026| فيديو

مش تعبانة أنا مُنهكة.. علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها
علامات الإرهاق العاطفي حين يسرق طاقتك لا تتجاهليها

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملةً لمسلسل مناعة وقنوات العرض

هند صبري
هند صبري
هند صبري

فرق السن في الزواج .. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟
فرق السن في الزواج.. متى يتحول الحب إلى خطر صامت؟

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع دون زيادة وزن

سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن
سندوتشات دايت سريعة.. وجبات خفيفة تشبع بدون زيادة وزن

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

