أرقام معتمد جمال المدير الفني المرتقب للزمالك قبل ولايته الثانية

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا مطولا مع معتمد جمال لاعب الفريق السابق استعدادا لتعيينه مديرا فنيا للفريق خلفا لـ أحمد عبدالرؤوف.

واتفق مجلس إدارة الزمالك على تعيين معتمد جمال لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة ويعاونه كلا من إبراهيم صلاح، فيما سيتواجد باقي أعضاء الجهاز الفني السابق.

أرقام معتمد جمال مع الزمالك في الولاية الأولى

خاض معتمد جمال 7 مباريات رفقة الزمالك في ولايته الأولى للفريق في مختلف البطولات الدوري والكأس والكونفيدرالية الإفريقية

حقق معتمد جمال الفوز في 5 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وخسر مثله وسجل 11 هدفا واستقبل 4 أهداف.

توج معتمد جمال مع الزمالك بلقب إس دبي للتحدي الودية بالإمارات ووصل لنهائي كأس مصر وتأهل لدور ربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

الخسارة الوحيدة لـ معتمد جمال خلال ولايته القصيرة مع الزمالك كانت أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري بنتيجة هدف دون رد.