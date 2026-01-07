بالأسماء.. الزمالك يستقر على تشكيل جهازه الفني الجديد بقيادة معتمد جمال

استقرت إدارة نادي الزمالك على تعيين معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لأحمد عبد الرؤوف، وذلك عقب جلسة مطولة لمجلس الإدارة امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء.

ويبدأ معتمد جمال مهامه رسميًا بقيادة تدريبات الفريق، يعاونه إبراهيم صلاح، مع الإبقاء على الجهاز المعاون الأجنبي دون أي تغييرات خلال الفترة المقبلة.

وبعد اعتماد التشكيل النهائي للجهاز الفني، واستمرار عبد الناصر محمد في منصب مدير الكرة، جاء الجهاز الفني للزمالك على النحو التالي:

عبد الناصر محمد مديرًا للكرة

معتمد جمال مديرًا فنيًا

إبراهيم صلاح مدربًا عامًا

عامر صبري مدربًا مساعدًا

فيتور بيريرا مدربًا لحراس المرمى

كوستا ريبيرو مخططًا للأحمال

فابيو نونو محلل أداء.

ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام زد إف سي، المقرر إقامتها مساء الأحد 11 يناير 2026، في تمام الساعة الثامنة، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.