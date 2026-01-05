الشتا ماطلعش السبب.. اخطاء تجعلك تشعر بالجوع الشديد

يعانى بعض الأشخاص من الشعور بالجوع الشديد ويعتقدوا أنها طبيعة أجسامهم أو بسبب برودة الطقس في الشتاء وفي حين أن هناك بعض الأخطاء التي تجعل يشعرون بهذه المشكلة.

ووفقا لما جاء في موقعmedparkhospital نكشف لكم أهم الأخطاء التى نفعلها تجعلك تشعر بالجوع الشديد.

اتباع نظامًا غذائيًا

منخفض البروتين وعالي الكربوهيدرات المكررة ويُعد البروتين أحد المغذيات الكبرى (إلى جانب الكربوهيدرات والدهون).

يوفر تناول هذه المغذيات الكبرى في وجبة واحدة الطاقة ويمنحك شعورًا بالشبع و مع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات أو الكربوهيدرات المكررة مع نقص الألياف وقليل البروتين أو الدهون قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم، والذي ينخفض بسرعة بعد فترة وجيزة، مما يُسبب الشعور بالجوع مجددًا.

نقص الدهون الصحية

يتجنب الكثير من الأشخاص تناول الدهون ظنًا منهم أنها تؤدي إلى السمنة ولكن الدهون عنصر غذائي أساسي ونقصه يعرض الإنسان للجوع الشديد .

يؤدي اتباع نظام غذائي خالٍ من الدهون أو قليل الدهون إلى نقص الدهون الصحية، مما يدفعك إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات كبديل.

نقص الألياف الغذائية

تتمدد الألياف في المعدة، لذا فهي تلعب دورًا في كبح الجوع وتناول كمية كافية من الألياف يساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع.

عدم شرب كمية كافية من الماء

عندما تشعر بالجوع، قد لا يكون ذلك جوعاً حقيقياً بل عطشاً وشرب الماء بانتظام طوال اليوم يمنع الجفاف والشعور بالجوع.

المشتتات

تناول الطعام بلا وعي، أثناء مشاهدة فيلم أو مسلسل أو فيديو مثلاً، يجعلك غافلاً عما تأكله أو كميته و قد تدرك لا شعورياً أنك أكلت شيئاً، لكن عقلك لا يسجل ذلك ولا يشعر بالشبع ويجعلك تناول الطعام بلا وعي تشعر بأنك لا تحصل على ما يكفي لتلبية احتياجاتك.

قلة النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يزيد من هرمون الجريلين، وهو هرمون الجوع الذي يُفرز في المعدة.