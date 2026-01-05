قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل البنك الأهلي ضد وادي دجلة فى كأس عاصمة مصر
ما فضل الصيام في شهر رجب؟.. أمين الإفتاء يجيب
مروان عطية يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمي بنين
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمد حمدي
وفد النيابة الإدارية يزور المقر البابوي بالقاهرة ويهدى البابا توضراوس الثاني الدرع التذكاري
هل تجوز إعادة الصلاة عند الشك في عدد الركعات؟.. أمين الفتوى يجيب
القبض على 4 أشخاص تهربوا من سداد 40 مليون جنيه للضرائب
وزير الشئون النيابية: إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية
مصرع وإصابة 13 شخصا .. ننشر الصور الأولى لحريق مصحة علاج الإدمان ببنها
رسالة صارمة من الصين: لا يحق لأمريكا أن تتصرف كشرطي العالم
روسيا: اعتقال مادورو يدخلنا عهد الفوضى والهيمنة الأمريكية
تهديدات ترامب تطول 5 دول أخرى بعد فنزويلا.. الدور على من؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

الشتا ماطلعش السبب.. اخطاء تجعلك تشعر بالجوع الشديد

الجوع الشديد
الجوع الشديد
اسماء محمد

يعانى بعض الأشخاص من الشعور بالجوع الشديد ويعتقدوا أنها طبيعة أجسامهم أو بسبب برودة الطقس في الشتاء وفي حين أن هناك بعض الأخطاء التي تجعل يشعرون بهذه المشكلة.

ووفقا لما جاء في موقعmedparkhospital  نكشف لكم أهم الأخطاء التى نفعلها تجعلك تشعر بالجوع الشديد.

اتباع نظامًا غذائيًا

 

 منخفض البروتين وعالي الكربوهيدرات المكررة ويُعد البروتين أحد المغذيات الكبرى (إلى جانب الكربوهيدرات والدهون).

 يوفر تناول هذه المغذيات الكبرى في وجبة واحدة الطاقة ويمنحك شعورًا بالشبع و مع ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات أو الكربوهيدرات المكررة مع نقص الألياف وقليل البروتين أو الدهون قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستوى السكر في الدم، والذي ينخفض بسرعة بعد فترة وجيزة، مما يُسبب الشعور بالجوع مجددًا.

نقص الدهون الصحية 

 يتجنب الكثير من الأشخاص تناول الدهون ظنًا منهم أنها تؤدي إلى السمنة ولكن  الدهون عنصر غذائي أساسي ونقصه يعرض الإنسان للجوع الشديد .

  يؤدي اتباع نظام غذائي خالٍ من الدهون أو قليل الدهون إلى نقص الدهون الصحية، مما يدفعك إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات كبديل.

نقص الألياف الغذائية

تتمدد الألياف في المعدة، لذا فهي تلعب دورًا في كبح الجوع وتناول كمية كافية من الألياف يساعدك على الشعور بالشبع بشكل أسرع.

عدم شرب كمية كافية من الماء

 عندما تشعر بالجوع، قد لا يكون ذلك جوعاً حقيقياً بل عطشاً وشرب الماء بانتظام طوال اليوم يمنع الجفاف والشعور بالجوع.

المشتتات

تناول الطعام بلا وعي، أثناء مشاهدة فيلم أو مسلسل أو فيديو مثلاً، يجعلك غافلاً عما تأكله أو كميته و قد تدرك لا شعورياً أنك أكلت شيئاً، لكن عقلك لا يسجل ذلك ولا يشعر بالشبع ويجعلك تناول الطعام بلا وعي تشعر بأنك لا تحصل على ما يكفي لتلبية احتياجاتك.

قلة النوم

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يزيد من هرمون الجريلين، وهو هرمون الجوع الذي يُفرز في المعدة.

الجوع الجوع الشديد أسباب الجوع الشديد الشتاء جوع الشتاء أخطاء تسبب الجوع الشديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

ترشيحاتنا

المصحة

بعد اشتعال النيران بها.. التحفظ على مصحة لعلاج الإدمان ببنها

محافظ المنيا يلتقي أهالي شرق أبوقرقاص

خلال جولته بمشروعات «حياة كريمة».. محافظ المنيا يوجه بتلبية مطالب أهالى قرى شرق أبوقرقاص

محكمة

السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بهـ.تك عرض فتاة في القليوبية

بالصور

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

توزيع جوائز رالي رمال باها وموسم 2025‏ بنادي السيارات .. صور

بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها
بطولة رالي رمال باها

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي
إيمان الزيدي
إيمان الزيدي

فيديو

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد