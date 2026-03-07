رسالة غامضة.. شقيق كريم فؤاد يثير قلق جماهير الأهلي

يخضع كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم لفحوصات طبية وأشعة على الركبة لتحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها مؤخراً خلال مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب.

كريم فؤاد

ونشر عبد الحميد فؤاد، شقيق كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صورة وكتب “إن شاء الله خير والإشاعة هتبقى كويسه ياحبيبي”.

وحقق الأهلي فوزًا مهمًا على حساب المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت امس الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية الأهلي: محمود تريزيجيه في الدقيقة 35، إمام عاشور في الدقيقة 71، حسين الشحات في الدقيقة 90+5، بينما أحرز محمد سالم هدف المقاولون في الدقيقة 85.

ترتيب الأهلي والمقاولون العرب

بهذه النتيجة، يحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة جمعها من 19 مباراة بالمسابقة بالتساوي مع بيراميدز صاحبي المركز الثاني.