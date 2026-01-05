قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة أصبحت من العلاجات الشائعة في مصر والعالم العربي، لما لها من فوائد صحية مذهلة مثل تحسين الدورة الدموية وتخفيف الآلام، ولكن المشكلة التي تواجه الكثيرين بعد جلسة الحجامة هي ظهور بقع داكنة على الجلد قد تستمر لأيام أو أسابيع، مما يسبب إحراجًا وقلقًا لدى البعض.

طريقة إزالة آثار الحجامة سريعا 

في هذا التقرير نستعرض أفضل الطرق الطبيعية والآمنة لتقليل أثر الحجامة بسرعة، وكيف يمكن لأي شخص تطبيقها في المنزل دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية باهظة الثمن، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا يظهر أثر الحجامة؟

الحجامة تعتمد على شفط الجلد لإزالة الدم الفاسد وتحفيز الدورة الدموية، وهذا الشفط يترك كدمات دائرية داكنة تظهر بسبب تجمع الدم تحت الجلد. اللون الداكن يختلف حسب قوة الشفط، وحالة الجلد، وعمر الشخص، وأحيانًا يظهر أثر الحجامة بشكل أسرع عند الأشخاص ذوي البشرة الحساسة أو في حالة الجفاف.

 الحجامة 

وعلى الرغم من أن هذه البقع تختفي تدريجيًا، إلا أن هناك رغبة طبيعية لتسريع اختفائها، خاصة إذا كانت الحجامة على مناطق مرئية مثل الذراعين أو الرقبة أو الظهر.

وصفات طبيعية لتخفيف أثر الحجامة

الخبر الجيد هو أنه يمكن تخفيف اللون الداكن بسرعة باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في كل منزل. إليكم أبرز الوصفات:

1. زيت الزيتون مع عصير الليمون

يعتبر هذا المزيج مرطبًا طبيعيًا للبشرة ومفتاحًا لتسريع اختفاء الكدمات. طريقة الاستخدام: اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مع نصف ملعقة عصير ليمون، ودلكي المنطقة المصابة بلطف مرتين يوميًا. الزيت يرطب الجلد بينما يساعد الليمون على تفتيح البقع الداكنة.

2. جل الألوفيرا والكركم

هذا المزيج فعال جدًا لتهدئة الجلد وتقليل الالتهاب. طريقة الاستخدام: ضعي ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا مع رشة صغيرة من الكركم على أثر الحجامة لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي بالماء الفاتر. كرري مرتين يوميًا.

3. العسل ومنقوع البابونج

العسل مرطب طبيعي، والبابونج يقلل الالتهاب ويخفف اللون الداكن. طريقة الاستخدام: اخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من منقوع البابونج المركز، ضعي الخليط على العلامة واتركيه 20 دقيقة ثم اغسليه.

4. زيت جوز الهند وفيتامين E

يعمل كمضاد للأكسدة ويعزز تجديد خلايا الجلد. طريقة الاستخدام: امزجي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع محتوى كبسولة فيتامين E ودلكي المنطقة مرتين يوميًا.

نصائح سريعة لتسريع النتائج

  • استخدمي كمادات دافئة قبل تطبيق أي خلطة؛ الحرارة تنشط الدورة الدموية وتجعل المكونات أكثر فاعلية.
  • الترطيب اليومي ضروري للحفاظ على نعومة الجلد وتعجيل اختفاء الكدمات.
  • تجنبي الشمس المباشرة على المنطقة المصابة خلال الأيام الأولى.
  • الانتظام في تطبيق الوصفات هو العامل الأهم؛ النتائج تظهر بشكل أسرع إذا تم التطبيق يوميًا دون توقف.
