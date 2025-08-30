قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك
هل من صلى على النبي 1000 مرة يزاحمه كتفا بكتف عند باب الجنة؟
مزيا خاصة للمغتربين .. فتح باب الحجز اليوم بمبادرة بيتك في مصر .. إسكان فاخر ومتوسط
فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب المستجدين
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب
يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قمة جديدة بالدوري .. الأهلي وبيراميدز في مواجهة نارية الليلة
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم السبت
أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو
أخبار السيارات| 5موديلات انخفضت أسعارها في مصر.. أرخص عربية مستعملة 2023 أوتوماتيك
آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى
تصعيد ضد فنزويلا..‏سفن حربية أمريكية تعبر قناة بنما نحو بحر الكاريبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
أسماء عبد الحفيظ

الحجامة النشفة أو الحجامة الجافة، هي نوع من أنواع الحجامة يفضلها الكثير من الأشخاص والأطباء أيضا، الحجامة النشفة، هى التي لا يتم فيها إخراج الدم.

 بل يُستخدم فيها كأس لشفط الجلد لفترة قصيرة باستخدام الضغط السلبي الشفط، ويتم ذلك عادة بوضع كؤوس زجاجية أو بلاستيكية على الجلد بعد تفريغ الهواء منها.

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟

كشف الدكتور إدريس بوبراهمى، اخصائي العلاج الطبيعي، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ما يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة.

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟

1. تنشيط الدورة الدموية

  • الشفط يُحفّز تدفق الدم إلى المنطقة المعالجة.
  • يساعد على زيادة تروية الأنسجة بالأوكسجين والمغذيات.

2. تخفيف الشد العضلي والألم

  • الحجامة النشفة تُستخدم أحيانًا في حالات التشنجات العضلية وآلام الظهر والرقبة.
  • الضغط السلبي يخفف التوتر في العضلات والأنسجة الضامة.
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟

3. حدوث كدمات دائرية على الجلد

  • من أبرز الآثار الجانبية: ظهور كدمات دائرية حمراء أو أرجوانية مكان الكؤوس.
  • هذه الكدمات ليست خطيرة، وتختفي عادة خلال 3 إلى 7 أيام.

4. تحفيز الجهاز اللمفاوي

يُعتقد أن الحجامة الجافة تساهم في تنشيط الجهاز اللمفاوي، الذي يساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات.

5. استرخاء عام وتحسن في الحالة النفسية

بعض الأشخاص يشعرون بالراحة والاسترخاء بعد الجلسة، بسبب تأثير الحجامة على الجهاز العصبي.

6. ردود فعل مؤقتة محتملة

  • دوخة خفيفة، غثيان، أو تعب بسيط بعد الجلسة.
  • هذه أعراض طبيعية ومؤقتة غالباً.
  • نصائح بعد الحجامة النشفة:
  • الراحة لمدة ساعات بعد الجلسة.
  • شرب الماء بكثرة.
  • تجنب المجهود البدني الشديد أو الاستحمام بالماء البارد فوراً.
  • تغطية المنطقة المعالجة وتجنب تيارات الهواء.
الحجامة النشفة الحجامة الجافة الحجامة كؤوس زجاجية بلاستيكية ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات مهمة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ميلوني

فضيحة تضرب إيطاليا.. ميلوني غاضبة بعد نشر صور لها على موقع إباحي

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟

تنسيق الجامعات 2025

جهز أوراقك .. المستندات المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية والأهلية 2025

عم سلامة

عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط

ترشيحاتنا

مدربي الاهلي وبيراميدز

المواجهة الثالثة بين المدربين.. تفوق يورتشيتش على ريبيرو يقلق جمهور الاهلي قبل لقاء بيراميدز

ميسي

مباراة استثنائية.. هل يقترب ميسي من الاعتزال؟.. وهذا هو الخليفة الشرعي للبرغوث

الاهلي وبيراميدز

الأحمر الأكثر فوزا.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

بالصور

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟
ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟

عندما يتوقف نصف الجسد... أسباب وأعراض وطرق علاج الشلل النصفي

الشلل النصفي
الشلل النصفي
الشلل النصفي

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟.. 8 خطوات إتبعيها

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟

طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز

طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد