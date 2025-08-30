ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

الحجامة النشفة أو الحجامة الجافة، هي نوع من أنواع الحجامة يفضلها الكثير من الأشخاص والأطباء أيضا، الحجامة النشفة، هى التي لا يتم فيها إخراج الدم.

بل يُستخدم فيها كأس لشفط الجلد لفترة قصيرة باستخدام الضغط السلبي الشفط، ويتم ذلك عادة بوضع كؤوس زجاجية أو بلاستيكية على الجلد بعد تفريغ الهواء منها.

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة؟

كشف الدكتور إدريس بوبراهمى، اخصائي العلاج الطبيعي، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ما يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة.

1. تنشيط الدورة الدموية

الشفط يُحفّز تدفق الدم إلى المنطقة المعالجة.

يساعد على زيادة تروية الأنسجة بالأوكسجين والمغذيات.

2. تخفيف الشد العضلي والألم

الحجامة النشفة تُستخدم أحيانًا في حالات التشنجات العضلية وآلام الظهر والرقبة.

الضغط السلبي يخفف التوتر في العضلات والأنسجة الضامة.

3. حدوث كدمات دائرية على الجلد

من أبرز الآثار الجانبية: ظهور كدمات دائرية حمراء أو أرجوانية مكان الكؤوس.

هذه الكدمات ليست خطيرة، وتختفي عادة خلال 3 إلى 7 أيام.

4. تحفيز الجهاز اللمفاوي

يُعتقد أن الحجامة الجافة تساهم في تنشيط الجهاز اللمفاوي، الذي يساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات.

5. استرخاء عام وتحسن في الحالة النفسية

بعض الأشخاص يشعرون بالراحة والاسترخاء بعد الجلسة، بسبب تأثير الحجامة على الجهاز العصبي.

6. ردود فعل مؤقتة محتملة