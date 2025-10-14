قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: 80 مليار دولار تكلفة إعادة إعمار غزة
الشيخ خالد الجندي يرد على منكري السنة النبوية: اتعلمت الصلاة منين؟
فتح: إرادة عربية ودولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الأوقاف يلقي محاضرة حول الصنعة الحديثية ضمن تدريب علماء الإفتاء الماليزية
6 وفيات.. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف مائي بأسيوط
أحمد موسى: مصر أوقفت مخطط التهجير وأنهت الحرب بإرادتها القوية
ترامب: يجب إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة
بقرار وزير الأوقاف.. أحمد نعينع شيخا لعموم المقارئ المصرية
إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب
ترامب متحدثا عن مصر: إنهم أقوياء جدا.. لن تصدقوا مدى قوتهم
قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

ياسمين بدوي

أعلنت إدارة الهرم التعليمية ، أنه قد تقرر رسمياً فصل عدد (٤٥) طالبًا من الصف الثاني الثانوي وعدد (١٥) طالبًا من الصف الأول الثانوي، لتعديهم نسبة الغياب المقررة وفقًا للتعليمات الوزارية المنظمة للانضباط المدرسي.

وأكدت إدارة الهرم التعليمية ، على أهمية الالتزام بالحضور اليومي لما له من دور كبير في رفع مستوى التحصيل الدراسي، وتنمية الانضباط والمسؤولية لدى الطلاب، وحفاظًا على حقهم في استكمال العام الدراسي بنجاح.

وكانت قد تلقت المدارس تعليمات عاجلة من مديريات التربية و التعليم ، تشدد على تصحيح كتب التقييمات الخاصة بالطلاب بصفة دورية ، و الدقة والشفافية في رصد النتائج، بما يعكس المستوى الحقيقي لأداء الطلاب ويساعد في تحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها.

وشددت التعليمات الصادرة للمدارس أيضا على انتظام حضور الطلاب، وضرورة تسجيل الحضور والغياب يوميًا بدقة، واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه حالات الغياب المتكررة، مؤكدين أن الانضباط في الحضور هو أحد عوامل تحقيق التفوق والنجاح الدراسي.

كما تم التشديد أيضا على ضرورة الإهتمام بالإشراف اليومى لضمان بيئة تعليمية جاذبة .

وشملت التعليمات أيضا ، تفعيل الأنشطة المدرسية داخل المدارس، بإعتبارها جزءًا أساسيًا من بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تنوع الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية التي تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وصقلها.

وقد واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جولاته الميدانية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة انتظام سير الدراسة والالتزام بتطبيق التعليمات المنظمة للعملية التعليمية، حيث أجرى صباح اليوم زيارة مفاجئة لعدد 6 مدارس بمحافظة الفيوم للوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس.

ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

واستهل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  جولته بزيارة مدرسة إبشواي الإعدادية بنين، التابعة لإدارة إبشواى التعليمية، والتي يبلغ عدد طلابها (1266) طالبًا، حيث اطمأن على انتظام الحضور بين الطلاب والمعلمين، وتسليم الكتب للطلاب، كما تفقد الوزير الفصول الدراسية واطلع على دفاتر تحضير المعلمين وسجلات الدرجات والغياب، كما اطلع على كتب التقييمات الخاصة بالطلاب، مؤكداً على أهمية متابعة تحصيل الطلاب بصفة يومية.

وتوجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  بعد ذلك إلى مدرسة إبشواي الثانوية بنات، والتي تضم (1137) طالبة، حيث تفقد صفوف الصفين الأول والثاني الثانوي، واطلع على دفاتر المعلمين وسجلات الدرجات.

وأجرى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حوارًا مفتوحًا مع طالبات الصف الأول الثانوي حول اختيارهم لنظام شهادة البكالوريا المصرية، كما استفسر من الطالبات عن تجربتهن في الدخول على منصة “كيريو” الخاصة بمادة البرمجة، وأهميتها في تنمية المهارات الرقمية المؤهلة لوظائف المستقبل، حيث أشادت الطالبات بالمحتوى المتميز على المنصة وسهولة استخدامها، كما أكدن أنها تساعدهن على فهم المفاهيم التكنولوجية الحديثة بطريقة مبسطة وتفاعلية، وأن بعض الطالبات وصلن إلى مستويات متقدمة على المنصة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال حديثه مع الطالبات على أهمية الموازنة بين المواد العلمية والإنسانية، مشددًا على أن مادة التربية الدينية تأتي في المقام الأول لغرس القيم الأخلاقية، وأن مادة التاريخ ضرورية لفهم هوية الوطن وتاريخه العريق، فضلًا عن أهمية اللغة العربية التي تعد وعاء الفكر والثقافة.

