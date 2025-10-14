ترامب: سننزع سلاح حماس بسرعة وربما بعنف إذا لم تلتزم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن حركـة "حماس" وافقت على التخلي عن سلاحها، لكنه حذر من أن بلاده ستتكفل بنزع السلاح "بسرعة وربما بعنف" إذا تراجعت عن التزامها.

وأكد ترامب في تصريح للصحافيين في البيت الأبيض: "تحدثت إلى حركة حماس، وأبلغتني أنها ستتخلى عن السلاح. وإذا لم يلتزموا بذلك، سنتكفل نحن بالأمر".

وأضاف: "نزع سلاح حماس سيحدث بسرعة، وربما بعنف. إنهم يعرفون أنني لا ألعب الألعاب".

وجاءت تصريحات ترامب غداة توقيع وثيقة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، خلال "قمة شرم الشيخ للسلام" التي استضافتها مصر، بعد عامين من التصعيد الدموي في القطاع.

وشارك في التوقيع على الوثيقة كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جانب ترامب، في جلسة افتتاحية وصفت بـ"التاريخية".

وقال الرئيس الأمريكي إن محادثات حماس جرت مع مسؤولين أميركيين "على أعلى مستوى"، مضيفاً: "كلما تم نزع السلاح أسرع، كلما كان أفضل".

تفاصيل الوثيقة

وكان البيت الأبيض قد نشر منتصف ليلة الاثنين/الثلاثاء، نص الوثيقة التي وقعت في شرم الشيخ، وتنص على وقف دائم لإطلاق النار، وتشكيل قوة استقرار دولية تشرف على تنفيذ خطة من 20 بنداً تقدم بها ترامب في 29 سبتمبر الماضي.

وتشدد الوثيقة على عدم احتلال إسرائيل لغزة أو ضمها، مع انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية بالتنسيق مع القوة الدولية، ربطاً بمراحل نزع السلاح.

وتنص الخطة أيضاً على منح عفو لعناصر حماس الذين يتخلون عن السلاح ويلتزمون بالتعايش السلمي، كما تُوفر ممرات آمنة للراغبين في مغادرة غزة إلى دول تستقبلهم.

ترامب يشيد بدور حماس في "القضاء على عصابات مسلحة"

في معرض رده على سؤال حول الوضع الأمني في غزة، قال ترامب إن حماس "تمكنت من القضاء على عصابتين سيئتين للغاية، قامتا بقتل عدد من أفراد العصابة"، مضيفاً: "لم يزعجني ذلك كثيراً، لا بأس، لا يختلف الأمر عن بلدان أخرى".