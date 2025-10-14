السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

لقيت فتاه مصرعها واصيب سبعة اخرين اثر انقلاب ميني باص على طريق ميت سويد ديرب الخضر بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديريه امن الدقهلية اخطارا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث انقلاب ميني باص على طريق ميت سويد مما ادى الى مصرع فتاه واصابه سبعه اخرين.



انتقل ضباط المباحث في الاسعاف الى مكان الواقعه وتبين مصرع فتاه مجهولة الهويه في العقد الثاني من عمرها واصابه سبعه اخرين باصابات متفرقه ما بين نزيف وجروح وكدمات.

وبالفحص تبين ان السائق مصاب بنوبات صرع واصيب بالنوبه اثناء قيادته مما ادى الى انقلاب المينى باص.

تم نقل المتوفيه والمصابين الى المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار اخطار النيابه العامه