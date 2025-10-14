قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
محافظ الدقهلية يتفقد مدارس المنصورة وطلخا ويؤكد: نصر أكتوبر سيظل رمزًا للفداء في وجدان كل مصري

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  مدرستي المنصورة المتميزة للغات 2 بمدينة المنصورة، وطلخا الاعداديه بنين، للاطمئنان على سير الدراسة وانتظام اليوم الدراسي بين التلاميذ والمعلمين.في إطار حرصه الدائم على المتابعة الميدانية والاهتمام بالعملية التعليمية والتربية الوطنية لأبنائنا، وفي إطار احتفالات نصر أكتوبر المجيد ومعركة المنصورة الجوية.

و أجرى المحافظ حوارات أبويّة مع تلاميذ وتلميذات المدرسة تناولت معاني الوطنية والانتماء، حيث تحدث معهم عن نصر أكتوبر المجيد عام 1973، مؤكدًا أن "نصر أكتوبر سيظل رمزًا للبطولة والفداء في وجدان كل مصري"، مشيدًا بما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات عظيمة لاسترداد الأرض والكرامة.

كما استعرض المحافظ مع التلاميذ أحداث معركة المنصورة الجوية في 14 أكتوبر 1973، موضحًا أنها صفحة مضيئة في سجل المجد الوطني وبطولة تخلّدها السماء والأرض، مشيرًا إلى أن أبناء الدقهلية كان لهم شرف المشاركة فيها دفاعًا عن الوطن وعزته.

وتطرق المحافظ في حديثه إلى الدور المصري الرائد في توقيع اتفاق السلام ووقف الحرب على غزة، مؤكدًا أن "مصر ستظل صوت الحكمة وصانعة السلام في المنطقة، بما تمتلكه من ثقل سياسي ودبلوماسي وتاريخي، وبمشاركة قادة العالم من مدينة شرم الشيخ مدينة السلام"، ومؤكدا أننا نفخر بالدور المصري الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عقد اتفاق السلام بشرم الشيخ بحضور قيادات العالم.

وأكد ان محافظة الدقهلية أنجبت لمصر رموزًا فكرية وثقافية وعلمية وسياسية عظيمة أثرت الحياة العامة في مختلف المجالات، داعيًا التلاميذ إلى التعرف على تاريخ محافظتهم وبطولات أبنائها، قائلاً: "الاعتزاز بالماضي هو حافز لبناء المستقبل، وأنتم امتداد لهذا التاريخ المشرف"، وشدد المحافظ على أن مصر قوية ومتماسكة بشعبها وجيشها وقيادتها الحكيمة، داعيًا الطلاب إلى الجد والاجتهاد 

وخلال جولته، منح المحافظ عدد من التلاميذ جائزة مالية رمزية تقديرًا لإجابتهم المتميزة عن معركة المنصورة الجوية، وتفاعلهم الايجابي، وكتب لهم إهداءًات خاصًة تقديرًا لتفوقهم ونبوغهم ومعرفتهم بتاريخ وطنهم وبطولاته الخالدة.

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

الأزهر العالمي للفتوى

أبي يطلب مني عدم صلته فهل أطيعه في هذا الأمر وهل علي إثم؟.. الأزهر يوضح

جانب من اللقاء

أمين «البحوث الإسلامية» للوعاظ: الحضور الفاعل في الميدان والتواصل المباشر يعزز الوعي المجتمعي

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحسم الجدل حول الزواج من أم زوجة الأب: جائز شرعًا بشروط

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

هند عصام تكتب: الملك سمندس

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

