محافظ الدقهلية يتفقد مدارس المنصورة وطلخا ويؤكد: نصر أكتوبر سيظل رمزًا للفداء في وجدان كل مصري

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مدرستي المنصورة المتميزة للغات 2 بمدينة المنصورة، وطلخا الاعداديه بنين، للاطمئنان على سير الدراسة وانتظام اليوم الدراسي بين التلاميذ والمعلمين.في إطار حرصه الدائم على المتابعة الميدانية والاهتمام بالعملية التعليمية والتربية الوطنية لأبنائنا، وفي إطار احتفالات نصر أكتوبر المجيد ومعركة المنصورة الجوية.

و أجرى المحافظ حوارات أبويّة مع تلاميذ وتلميذات المدرسة تناولت معاني الوطنية والانتماء، حيث تحدث معهم عن نصر أكتوبر المجيد عام 1973، مؤكدًا أن "نصر أكتوبر سيظل رمزًا للبطولة والفداء في وجدان كل مصري"، مشيدًا بما قدمه أبطال القوات المسلحة من تضحيات عظيمة لاسترداد الأرض والكرامة.

كما استعرض المحافظ مع التلاميذ أحداث معركة المنصورة الجوية في 14 أكتوبر 1973، موضحًا أنها صفحة مضيئة في سجل المجد الوطني وبطولة تخلّدها السماء والأرض، مشيرًا إلى أن أبناء الدقهلية كان لهم شرف المشاركة فيها دفاعًا عن الوطن وعزته.

وتطرق المحافظ في حديثه إلى الدور المصري الرائد في توقيع اتفاق السلام ووقف الحرب على غزة، مؤكدًا أن "مصر ستظل صوت الحكمة وصانعة السلام في المنطقة، بما تمتلكه من ثقل سياسي ودبلوماسي وتاريخي، وبمشاركة قادة العالم من مدينة شرم الشيخ مدينة السلام"، ومؤكدا أننا نفخر بالدور المصري الرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عقد اتفاق السلام بشرم الشيخ بحضور قيادات العالم.

وأكد ان محافظة الدقهلية أنجبت لمصر رموزًا فكرية وثقافية وعلمية وسياسية عظيمة أثرت الحياة العامة في مختلف المجالات، داعيًا التلاميذ إلى التعرف على تاريخ محافظتهم وبطولات أبنائها، قائلاً: "الاعتزاز بالماضي هو حافز لبناء المستقبل، وأنتم امتداد لهذا التاريخ المشرف"، وشدد المحافظ على أن مصر قوية ومتماسكة بشعبها وجيشها وقيادتها الحكيمة، داعيًا الطلاب إلى الجد والاجتهاد

وخلال جولته، منح المحافظ عدد من التلاميذ جائزة مالية رمزية تقديرًا لإجابتهم المتميزة عن معركة المنصورة الجوية، وتفاعلهم الايجابي، وكتب لهم إهداءًات خاصًة تقديرًا لتفوقهم ونبوغهم ومعرفتهم بتاريخ وطنهم وبطولاته الخالدة.