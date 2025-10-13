محافظ الدقهلية يستقبل وفد الكنيسة للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفدًا من الكنيسة بمحافظة الدقهلية، يضم نيافة الأنبا اكسيوس أسقف مطرانية المنصورة وتوابعها، القمص سيرافيم وديع وكيل مطرانية المنصورة، القمص كيرلس عادل راعي كنيسة العذراء مريم بدكرنس، بولا جورجي العلاقات العامة بمطرانية المنصورة، وذلك في إطار التهنئة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ورحّب المحافظ بوفد الكنيسة، معربًا عن تقديره العميق لهذه اللفتة الوطنية الصادقة التي تجسد روح الوحدة الوطنية التي تجمع بين أبناء مصر من المسلمين والمسيحيين، مؤكدًا أن انتصارات أكتوبر كانت وستظل رمزًا للفداء والعطاء والتلاحم بين جميع أبناء الشعب المصري خلف قيادته، دفاعًا عن أرض الوطن وكرامته.

وأشار المحافظ إلى أن الإحتفال بذكرى أكتوبر هو مناسبة لتجديد العهد على مواصلة العمل والإنتاج، وبذل الجهد من أجل رفعة مصر وتحقيق تطلعات أبنائها نحو مستقبل أفضل، مؤكدًا أن ما يجمع المصريين هو حب الوطن والإخلاص له في كل زمان ومكان.

وأعرب وفد الكنيسة عن سعادتهم البالغة بلقاء السيد المحافظ، موجّهًا التهنئة له ولأبناء الدقهلية وجميع أبناء الشعب المصري بذكرى النصر، مؤكدًا أن الكنيسة المصرية تحرص دائمًا على المشاركة في المناسبات الوطنية التي تعبر عن وحدة الصف المصري، مشيرًا إلى أن انتصارات أكتوبر تظل صفحة مضيئة في تاريخ الأمة، تؤكد قدرة المصريين على تجاوز التحديات بالوحدة والإرادة الصادقة.