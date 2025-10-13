قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجهوده في وقف حرب غزة.. الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل
ما هو سر يوم الإثنين؟.. 39 حدثا عجيبا فاحذر الاستهانة به
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل
عقب صعوده| رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
كتائب القسام: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ضمن صفقة تبادل الأسرى
قمة شرم الشيخ تؤكدها… القاهرة تثبت قدرتها على قيادة مسار التهدئة وترسيخ الاستقرار الإقليمي
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
تعليمات عاجلة بتسجيل الغياب بالمدارس يوميًا واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المتغيبين
ترامب: اتفاق السلام في غزة قد يكون أعظم إنجازاتي
مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق
أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي
بفعل الدولار.. ارتفاع أسعار الذهب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار البنزين
أسعار البنزين
عبد العزيز جمال

تشغل أسعار البنزين اليوم الإثنين 13 أكتوبر بال الملايين، خاصة سعر لتر البنزين 92 وسعر لتر 95 و80.

و أعلنت الحكومة تثبيت الأسعار الحالية دون أي تعديل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

أسعار البنزين اليوم

وقرر مجلس الوزراء في وقت سابق إلغاء لجنة التسعير التلقائي للموالد البترولية في يوليو الماضي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

اقرأ أيضًا:

أسعار البنزين اليوم في مصر

وفق القرار الحكومي، تواصل محطات الوقود في جميع المحافظات بيع البنزين بالأسعار المعتمدة دون تغيير، والتي جاءت على النحو التالي:

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

هذه المستويات من أسعار البنزين اليوم تؤكد التزام الحكومة بآلية التثبيت المرحلي لحماية المستهلك في مواجهة أي اضطرابات خارجية.

أسعار السولار والغاز والمازوت

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

الرقابة على محطات الوقود

شددت الحكومة على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تفرض رقابة مكثفة على جميع محطات الوقود، لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة، والتعامل بحسم مع أي مخالفات أو محاولات استغلال للمستهلكين. 

وأكدت أن الالتزام بأسعار البنزين اليوم ومختلف أنواع المحروقات يعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

تصريحات رئيس الوزراء 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد قبل يومين إن الحكومة لم تتخذ قرارًا حتى الآن بشأن زيادة أسعار البنزين.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي: “لا توجد إجراءات رسمية متخذة حاليًا بخصوص زيادات الأسعار البنزين، وأي تحرك في هذا الشأن يخضع لخطط وضوابط تتم دراستها أولًا”.

أسعار الوقود

وحول سؤال متعلق بتسعير الوقود، أوضح رئيس الوزراء خلال لقائه مع عددٍ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الالكترونية في وقت سابق، أن هناك خطوات واضحة جدا في خطة الإصلاح التي تم وضعها، وأضاف أن الزيادة المقررة التي تعهدنا انها لن تتم قبل 6 أشهر، والمتوقعة في أكتوبر الجاري، فاذا استمرت المعدلات فيما يتعلق بالأسعار، فمن الوارد ان تكون هذه الزيادة هي الأخيرة فيما يخص الزيادات الحقيقية، مؤكدا انه بعد هذه الزيادة سيظل هناك دعم لسعر السولار.

قرار الحكومة وتأجيل اجتماع لجنة التسعير

أوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي كان مقررًا عقد اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، تم تأجيلها لمدة 3 أشهر إضافية. 

وبذلك يستمر العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل 2025 حتى أكتوبر الجاري، بما يضمن استقرار أسعار البنزين اليوم وعدم تحميل المواطنين أي زيادات جديدة خلال هذه الفترة.

العوامل المؤثرة في قرار التسعير

تعتمد اللجنة في تحديد أسعار البنزين اليوم على ثلاثة محاور رئيسية:

  • متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
  • تكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر.
  • أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري في شهر أكتوبر الجاري، وفق آلية الاجتماعات المعتمدة التي تُعقد كل ثلاثة أشهر في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر

أسعار البنزين أسعار البنزين اليوم أسعار البنزين اليوم في مصر سعر لتر البنزين 95 سعر لتر البنزين 92 سعر لتر البنزين 80

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

استُشهاد الصحفي الفلسطيني والناشط صالح الجعفراوي

من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ

أشرف عبدالغني بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: أشكر الرئيس وثقة غالية ومسئولية وطنية

مجلس النواب

برلمانية: مشروع كربونات الصوديوم خطوة محورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

مجلس الشيوخ

زيادة تمثيل المرأة.. 12 سيدة معينة في مجلس الشيوخ 2025 بقرار من الرئيس السيسي

بالصور

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة
المساعدات المصرية إلى غزة

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد