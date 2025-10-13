قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هرتسوج ونتنياهو يستقبلان ترامب فور وصوله إلى مطار بن جوريون
دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ وتشغيل محطات تحلية المياه في شمال سيناء
أول تعليق من حماس على إطلاق سراح الأسرى
حقيقة إدراج الطبيب حسام أبو صفية ضمن الأسرى الفلسطينيين المُفرج عنهم
أول ظهور لترامب في إسرائيل
شاهد.. تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي في المدارس بعد تقديم الأوراق المطلوبة
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13-10-2025
ترامب يصل إسرائيل تزامنًا مع بدء عملية الإفراج عن الرهائن
جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط
إنقاذ 10 أطفال .. محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ بمصرف بقرية سلام بمنقباد
إصابة 18 عاملا بمصنع الألومنيوم فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

قبل إطلاقها.. أول سيارة كهربائية من لامبورجيني تتحول إلى بنزين

لامبورجيني
لامبورجيني
عزة عاطف

تتجه الشركة الإيطالية لامبورجيني لإعادة النظر في خططها الخاصة بطرازها المنتظر Lanzador، وقد يكون عصر السيارات الكهربائية بالكامل في لامبورجيني على وشك الانتهاء قبل أن يبدأ، و الذي كان من المفترض أن يكون أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ العلامة الفاخرة.

سبب تردد لامبورجيني في التحول للسيارات الكهربائية 

بعد أن وعدت لامبورجيني بطرح لانزادور كسيارة كهربائية بالكامل، تشير التقارير إلى أن الشركة قد تطلقها في النهاية كسيارة هجينة قابلة للشحن، تجمع بين محرك V8 توربيني ونظام كهربائي متطور. 

ومن المتوقع أن تحسم طبيعة منظومة الدفع خلال الأسابيع المقبلة استعدادًا للإطلاق الرسمي نهاية هذا العقد.

تم الكشف عن لانزادور لأول مرة عام 2023 كمفهوم يستعرض مستقبل لامبورجيني الكهربائي، وجاء التصميم مزيجًا بين Urus SUV وHuracan Sterrato، بلمسات خيال علمي وتقنيات واعدة. 

مواصفات سيارة لامبورجيني الكهربائية 

آنذاك، أعلنت الشركة عن قدرة تصل إلى 1 ميجاواط (1,350 حصان) مع تقنية 980 فولت المتطورة، لكن التحديات المالية والطلب المحدود على السيارات الكهربائية الفاخرة دفعا الشركة لمراجعة الخطة.

قال "ستيفان وينكلمان" الرئيس التنفيذي لامبورجيني، لمجلة Autocar: “يمكننا أن نصنع سيارة كهربائية بالكامل، لكنني أعتقد أنها ليست الخيار الأفضل في السنوات القليلة المقبلة، فعملاؤنا لا يرون السيارات الكهربائية بديلاً حقيقيًا حتى الآن.”

سيضع التحول نحو خيار هجين لامبورجيني في موقع مختلف عن فيراري، التي تستعد للكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل تحت اسم Elettrica. 

ورغم ذلك، لا تبدو لامبورجيني قلقة من الاختلاف، إذ يفضل قادتها التركيز على ما يريده العميل لا ما تمليه التكنولوجيا.

في حال اعتماد الخيار الهجين، من المتوقع أن تستعير لانزادور بعض المكونات من Revuelto وUrus SE الجديدتين، باستخدام محرك V8 مزدوج التوربو مدعوم بوحدة كهربائية لزيادة الأداء مع الحفاظ على كفاءة الانبعاثات.

اللافت أن Urus نفسها كانت مرشحة لأن تكون كهربائية بالكامل قبل أن تغيّر لامبورجيني مسارها مؤخرًا، ما يعكس اتجاهًا واضحًا في الشركة نحو التوازن بين الأداء العاطفي والتقنيات الحديثة بدل الالتزام التام بالكهرباء.

لامبورجيني سيارة كهربائية هجينة لامبورجيني لانزادور 2026 سيارات هجينة لامبورجيني الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

لو الفيزا اتسحبت.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

طريقة حجز شقة إسكان فاخر 2025 عبر منصة مصر العقارية إلكترونيًا

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ترشيحاتنا

سميرة أحمد

سميرة أحمد ضيفة "باب الخلق" مع محمود سعد .. صور

هيبتا

إيرادات السينما أمس.. وفيها إيه يعني بالمركز الأول .. وماما وبابا يتذيل القائمة

لقاء سويدان و صالح الجعفراوي

هيوحشنا وشك البشوش.. لقاء سويدان تنعى صالح الجعفراوي

بالصور

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

سيارات تسلا
سيارات تسلا
سيارات تسلا

أنيقة جدا.. هند صبري بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها

هند صبري
هند صبري
هند صبري

قبل إطلاقها.. أول سيارة كهربائية من لامبورجيني تتحول إلى بنزين

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

فيديو

هجوم 7 أكتوبر

وثائق بخط السنوار تكشف كواليس التخطيط لهجمات السابع من أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

المزيد