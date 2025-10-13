قبل إطلاقها.. أول سيارة كهربائية من لامبورجيني تتحول إلى بنزين

تتجه الشركة الإيطالية لامبورجيني لإعادة النظر في خططها الخاصة بطرازها المنتظر Lanzador، وقد يكون عصر السيارات الكهربائية بالكامل في لامبورجيني على وشك الانتهاء قبل أن يبدأ، و الذي كان من المفترض أن يكون أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخ العلامة الفاخرة.

سبب تردد لامبورجيني في التحول للسيارات الكهربائية

بعد أن وعدت لامبورجيني بطرح لانزادور كسيارة كهربائية بالكامل، تشير التقارير إلى أن الشركة قد تطلقها في النهاية كسيارة هجينة قابلة للشحن، تجمع بين محرك V8 توربيني ونظام كهربائي متطور.

ومن المتوقع أن تحسم طبيعة منظومة الدفع خلال الأسابيع المقبلة استعدادًا للإطلاق الرسمي نهاية هذا العقد.

تم الكشف عن لانزادور لأول مرة عام 2023 كمفهوم يستعرض مستقبل لامبورجيني الكهربائي، وجاء التصميم مزيجًا بين Urus SUV وHuracan Sterrato، بلمسات خيال علمي وتقنيات واعدة.

مواصفات سيارة لامبورجيني الكهربائية

آنذاك، أعلنت الشركة عن قدرة تصل إلى 1 ميجاواط (1,350 حصان) مع تقنية 980 فولت المتطورة، لكن التحديات المالية والطلب المحدود على السيارات الكهربائية الفاخرة دفعا الشركة لمراجعة الخطة.

قال "ستيفان وينكلمان" الرئيس التنفيذي لامبورجيني، لمجلة Autocar: “يمكننا أن نصنع سيارة كهربائية بالكامل، لكنني أعتقد أنها ليست الخيار الأفضل في السنوات القليلة المقبلة، فعملاؤنا لا يرون السيارات الكهربائية بديلاً حقيقيًا حتى الآن.”

سيضع التحول نحو خيار هجين لامبورجيني في موقع مختلف عن فيراري، التي تستعد للكشف عن أول سيارة كهربائية بالكامل تحت اسم Elettrica.

ورغم ذلك، لا تبدو لامبورجيني قلقة من الاختلاف، إذ يفضل قادتها التركيز على ما يريده العميل لا ما تمليه التكنولوجيا.

في حال اعتماد الخيار الهجين، من المتوقع أن تستعير لانزادور بعض المكونات من Revuelto وUrus SE الجديدتين، باستخدام محرك V8 مزدوج التوربو مدعوم بوحدة كهربائية لزيادة الأداء مع الحفاظ على كفاءة الانبعاثات.

اللافت أن Urus نفسها كانت مرشحة لأن تكون كهربائية بالكامل قبل أن تغيّر لامبورجيني مسارها مؤخرًا، ما يعكس اتجاهًا واضحًا في الشركة نحو التوازن بين الأداء العاطفي والتقنيات الحديثة بدل الالتزام التام بالكهرباء.