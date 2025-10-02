مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تساؤل الزميل محمود مطاوع الصحفي بموقع صدى البلد عن التعامل مع صندوق النقد وحقيقة زيادة أسعار البنزين .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" برنامج الإصلاح الاقتصادي وطني وهناك دعم للمحروقات والكهرباء بحوالي 150 مليار جنيه ".

وتابع مصطفى مدبولي :" نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات أسعار البنزين ".

وأكمل مصطفى مدبولي :" الدولة توقفت في فترة عن زيادة أسعار المحروقات بسبب الظروف التي مرت بها مصر"، مضيفا:" على الرغم من زيادات البنزين سيظل هناك دعم للمحروقات في الموازنة ".