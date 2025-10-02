قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار
أخبار البلد

مدبولي: شراكة مع إمارة الفجيرة لتأسيس منطقة لوجستية لتخزين وتداول النفط

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي
كتب محمود مطاوع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا في العام المالي 2024-2025، مشددًا على أن معدل النمو البالغ 4.4% تجاوز التوقعات التي كانت تستهدف 4.2%.

وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الربع الأخير من العام المالي شهد نموًا استثنائيًا بنسبة 5%، مضيفًا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الأداء القوي لقطاعات إنتاجية رئيسية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات.


وأوضح مدبولي، أن هذه القطاعات المستدامة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، قائلًا: "لو عملت قناة السويس بكامل طاقتها، لكانت معدلات النمو أعلى بكثير مما تحقق."


وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها، مؤكدًا أن استقرار الأسعار وتوافر العملة الصعبة عززا ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.


وأضاف أن احتياطيات العملة الأجنبية شهدت زيادة ملحوظة، مشيرًا إلى أن استقرار سعر الصرف وتسديد الالتزامات المالية للدولة عزز من جاذبية مصر كوجهة استثمارية.


وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن قطاع الطاقة يشهد تطورات كبيرة، قائلًا: "شركة إيني أعلنت عن استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير حقول الغاز والاستكشافات الجديدة."


وأشار إلى إنشاء شركة مساهمة مصرية مع إمارة الفجيرة لتأسيس منطقة لوجستية لتخزين وتداول النفط، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدعم طموح مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة.


وأكد مدبولي أن قطاع الغزل والنسيج يشهد إعادة هيكلة شاملة، مشددًا على أن زيارته لمصنع شبين الكوم أكدت نجاح المرحلة الثانية من خطة تطوير هذا القطاع.


وأضاف أن الاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المنصرم التزمت بسقف التريليون جنيه، مؤكدًا أن الأرقام التفصيلية ستُعلنها وزيرة التخطيط لتوضيح حجم الإنجازات.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشددًا على أن العام المالي الحالي سيشهد معدلات نمو أفضل بفضل استمرار الإصلاحات وتعزيز الثقة في الاقتصاد.

مدبولي مصر معدل النمو العاصمة الإدارية الجديدة القطاعات المستدامة

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

