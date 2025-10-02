مدبولي: قطاع السياحة أحد أهم القطاعات التي حققت نجاحات كبيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن قطاع السياحة أحد أهم القطاعات التي حققت نجاحات كبيرة وإيرادات ضخمة.

لافتا إلى أن الأغلبية العظمى من السياحة كانت تأتي من الدول العربية، والأمر الآن امتد إلى أن السائح أصبح يأتي من كل مكان في العالم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه خلال الثلاث شهور المقبلة إذا استمر هذا الأمر بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير فمن المقرر أن يزداد عدد السائحين من كافة الجنسيات.

إنشاء منطقة لوجستية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة بصدد تأسيس شركة مع إمارة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، لتكون شركة مساهمة مصرية لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية على أرض مصر.