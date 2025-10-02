رئيس الوزراء: مصر تسير بخطوات سليمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الناتج المحلي الاجمالي تجاوز الارقام المحددة، مشيرا إلى أن الدولة حققت نمو وصل إلى 4.5% ونطمح في الوصول إلى 5%.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن النمو الإقتصادي تحقق عن طريق قطاعات الصناعة والسياحة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن قناة السويس لو كانت على المعدلات الطبيعية كنا سنحقق معدلات نمو اعلى.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تسير بخطوات سليمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا ان احتياطيات العملة الصعبة في زيادة وسعر الدولار ينخفض مما يساهم في استقرار الاسعار.