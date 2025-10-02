مدبولي: مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بأمنها القومي .. ونقدم كل الدعم لغزة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوجيه رسائل كثيرة عند زيارته للأكاديمية العسكرية المصرية .



وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" رسائل الرئيس السيسي تؤكد ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية ".



وتابع مصطفى مدبولي :" مصر لم تتوانى عن تقديم كل الدعم للأشقاء في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والوساطة لوقف الحرب الظالمة على أهالينا في غزة ".



واكمل مصطفى مدبولي :" الرئيس السيسي أكد على ثوابت الامن القومي المصري "، مضيفا:" مصر لم تنجر لأخذ أي خطوات تضر بالأمن القومي لمصر ".



ولفت مصطفى مدبولي :" الرئيس الأمريكي اعلن عن خطة لإيقاف الحرب في غزة "، مضيفا:" مصر تؤكد دائما عدم تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وضم الضفة الغربية والتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار والعمل على إعادة إعمار غزة ".

وتابع مصطفى مدبولي :" سيكون لنا دور في الوصول لأفضل التفاصيل الممكنة لتحقيق الثوابت والمبادئ الخاصة بقطاع غزة ".

