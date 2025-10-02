البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال البيت الأبيض، :"نأمل ونتوقع موافقة حماس على خطة الرئيس ترامب ".

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس في بيان لها، إنها تثمّن قرار الرئيس الكولومبي طرد ما تبقّى من أفراد البعثة الدبلوماسية الصهيونية في بلاده، وإلغاء اتفاقية التجارة الحرّة مع الاحتلال، وذلك ردًّا على جريمة اعتراض أسطول الصمود البحري المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار الجائر الذي يفرضه جيش الاحتلال الفاشي.

وأضافت ، نحيّي مواقف الحكومة الكولومبية والرئيس غوستافو بيترو وخطواتهم المُناهِضة للسياسة الصهيونية الإجرامية، والداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني لا سيما في ظل حرب الإبادة الوحشية، وندعو دولنا العربية والإسلامية ودول العالم كافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة الاحتلال وعزله، والضغط من أجل وقف جرائمه المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

