أكدت الأمم المتحدة، أنه على إسرائيل ضمان توفير الإمدادات الغذائية والطبية لسكان غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت الأمم المتحدة:" نطالب إسرائيل بالموافقة على خطط الإغاثة الإنسانية في غزة".

وفي وقت سابق، استقبلت مستشفيات قطاع غزة 77 شهيدًا، و 222 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,225 شهيدًا و 168,938 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,357 شهيدًا و 56,897 إصابة.