المجلس الوطني الفلسطيني: مصر ركيزة أساسية في الجهود الرامية إلى حماية شعبنا
الصلعا.. قرية العلم والقرآن في قلب سوهاج
الصحفيين تتعاقد مع تطبيق "يداوي" لتوصيل الأدوية للأعضاء بمصاريف مخفضة
حريق محدود بجوار معبد موت بالأقصر دون إصابات.. والحماية المدنية تسيطر
محافظ أسوان يتفقد السوق الرئيسي بمنطقة السيل الجديد وسط ترحيب الأهالي
سم قاتل.. ماذا يحدث لطفلك عند تناول المشروبات الغازية؟
نشرة المرأة والمنوعات | التدخين الإلكتروني يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.. كوب ماء قبل الإستحمام ينقذ حياتك لهذه الأسباب
أخبار التوك شو| الفنانة منى هلا تكشف عن زواجها المدني.. حقيقة انتشار مرض اليد والقدم والفم بين الأطفال
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر في أول أسبوع قتال
مجلس النواب يشكل لجنة خاصة لإعادة دراسة مشروع الإجراءات الجنائية
ننشر.. تشكيل لجنة إعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها
إدارة أحادية تخلق أزمات.. سوء إدارة سد النهضة يهدد السودان
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية الإسرائيلية تعلن احتجاز عشرات القوارب ضمن أسطول الصمود ومنعها من الاقتراب لشواطئ غزة

هاجر ابراهيم

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية هي الجهة الوحيدة التي أصدرت بيانًا رسميًا بشأن ما جرى في عرض البحر مع "أسطول الصمود"، حيث أكدت أنها تواصلت مع من كانوا على متن القوارب، وأبلغتهم بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية القريبة من قطاع غزة.

وأكدت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يصدر أي بيان رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من سلاح البحرية، يوضح تفاصيل ما حدث خلال اعتراض السفن، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية اكتفت بالإعلان عن احتجاز أكثر من 40 سفينة وقاربًا كانت تقل نشطاء ضمن ما يعرف بـ"أسطول الصمود"، وتم اقتيادها إلى ميناء أسدود.

وأضافت أن البيان الإسرائيلي وصف القوارب بأنها تدعم "صمود حماس"، في محاولة لنزع الشرعية عن التحرك، وربطه بما تصفه إسرائيل بـ"الإرهاب"، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس محاولة لتأطير التحرك الإنساني والسياسي ضمن إطار أمني وعسكري بحت.

وأشارت المراسلة إلى أن تزامن الحدث مع عيد ديني في إسرائيل أدى إلى تعطيل المطارات والموانئ، ما يُتوقع أن يؤخر إجراءات ترحيل أو التحقيق مع النشطاء المحتجزين الذين تم اقتيادهم إلى ميناء أسدود.

وفي السياق نفسه، لفتت المراسلة إلى أن مركز عدالة لحقوق الإنسان في الداخل الفلسطيني المحتل أوضح أنه سيتابع القضية قانونيًا، وسيدافع عن النشطاء المحتجزين، متوقعًا أن تبدأ الإجراءات القانونية بعد انتهاء العطلة في ساعات المساء، سواء من خلال التحقيقات أو بدء عمليات الترحيل، وهي إجراءات قد تستغرق وقتًا وفق ما ذكرته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.

https://www.youtube.com/shorts/lL5stUw9W9Q

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل
جانب من الحملة
وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
فوائد البلح الرطب الصحية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

