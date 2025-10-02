الخارجية الإسرائيلية تعلن احتجاز عشرات القوارب ضمن أسطول الصمود ومنعها من الاقتراب لشواطئ غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية هي الجهة الوحيدة التي أصدرت بيانًا رسميًا بشأن ما جرى في عرض البحر مع "أسطول الصمود"، حيث أكدت أنها تواصلت مع من كانوا على متن القوارب، وأبلغتهم بعدم الاقتراب من المياه الإقليمية القريبة من قطاع غزة.

وأكدت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يصدر أي بيان رسمي من جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من سلاح البحرية، يوضح تفاصيل ما حدث خلال اعتراض السفن، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية اكتفت بالإعلان عن احتجاز أكثر من 40 سفينة وقاربًا كانت تقل نشطاء ضمن ما يعرف بـ"أسطول الصمود"، وتم اقتيادها إلى ميناء أسدود.

وأضافت أن البيان الإسرائيلي وصف القوارب بأنها تدعم "صمود حماس"، في محاولة لنزع الشرعية عن التحرك، وربطه بما تصفه إسرائيل بـ"الإرهاب"، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس محاولة لتأطير التحرك الإنساني والسياسي ضمن إطار أمني وعسكري بحت.

وأشارت المراسلة إلى أن تزامن الحدث مع عيد ديني في إسرائيل أدى إلى تعطيل المطارات والموانئ، ما يُتوقع أن يؤخر إجراءات ترحيل أو التحقيق مع النشطاء المحتجزين الذين تم اقتيادهم إلى ميناء أسدود.

وفي السياق نفسه، لفتت المراسلة إلى أن مركز عدالة لحقوق الإنسان في الداخل الفلسطيني المحتل أوضح أنه سيتابع القضية قانونيًا، وسيدافع عن النشطاء المحتجزين، متوقعًا أن تبدأ الإجراءات القانونية بعد انتهاء العطلة في ساعات المساء، سواء من خلال التحقيقات أو بدء عمليات الترحيل، وهي إجراءات قد تستغرق وقتًا وفق ما ذكرته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.

https://www.youtube.com/shorts/lL5stUw9W9Q