مستشفيات قطاع غزة تستقبل 77 شهيدًا و 222 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

استقبلت مستشفيات قطاع غزة 77 شهيدًا، و 222 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 66,225 شهيدًا و 168,938 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,357 شهيدًا و 56,897 إصابة.

وبشأن شهداء لقمة العيش ، فقد بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 2 شهيد و 44 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,582 شهيدًا وأكثر من 18,974 إصابة.