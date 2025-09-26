مستشفيات غزة تستقبل 47 شهيدًا و142 إصابة جديدة

استقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 47 شهيدًا و 142 إصابة جديدة وذلك بالتزامن مع استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية - غزة؛ فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,549 شهيدًا 167,518 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,956 شهيدًا 55,477 إصابة.

ضمن شهداء لقمة العيش:

وخلال الـ24 ساعة الماضية تم تسجيل 5 شهداء و 33 إصابة جراء المساعدات، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,543 شهيدًا وأكثر من 18,614 إصابة.