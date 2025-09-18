صحة غزة : سقوط 79 شهيدًا و 228 إصابة خلال الـ 24 ساعة

إستقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية،79 شهيدًا ،و 228 إصابة جديدة بحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة .

وقال التقرير الفلسطيني : لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضاف : ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,141 شهيدًا و 165,925 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,590 شهيدًا و 53,884 إصابة.

شهداء لقمة العيش



كما أشار التقرير إلي أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 9 شهداء و 33 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,513 شهيدًا وأكثر من 18,414 إصابة.