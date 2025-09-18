قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: زيارة ملك إسبانيا إلى مصر تحظى بمكانة خاصة
انخفاض أسعار الذهب فى مصر رغم صعود عالمي مدفوع بقرار خفض الفائدة
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة
وزير التعليم ومحافظ الجيزة يفتتحان 3 مدارس جديدة
أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة
ملك إسبانيا: منتدى الأعمال المصري ـ الإسباني فرصة سانحة لتحسين العلاقات وبناء مستقبل مشترك
ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى
الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة
الرئيس السيسي يوافق على بروتوكول اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات
غياب الجوكر يحبط فيريرا.. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة
إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. بث مباشر لحظة بلحظة
مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
أخبار العالم

صحة غزة : سقوط 79 شهيدًا و 228 إصابة خلال الـ 24 ساعة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

إستقبلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية،79 شهيدًا ،و 228 إصابة جديدة بحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة .

وقال التقرير الفلسطيني :  لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأضاف :  ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 65,141 شهيدًا و 165,925 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم: 12,590 شهيدًا و 53,884 إصابة.

  شهداء لقمة العيش


كما أشار التقرير إلي أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 9 شهداء و 33 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,513 شهيدًا وأكثر من 18,414 إصابة.

مستشفيات قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية قطاع غزة العدوان الإسرائيلي شهداء لقمة العيش

