المشاط: اتفاقية الشراكة مع أسبانيا تفتح آفاقا رحبة للتعاون المستدام
النيابة العامة الإسبانية تفتح تحقيقا في جرائم الاحتلال بقطاع غزة
بث مباشر.. انطلاق منتدى الأعمال المصري الأسباني
الزمالك يتحدى الإسماعيلي في ديربي ولاد العم بالدوري الممتاز
رحلات «حج وعمرة» بالتقسيط على 6 شهور للعاملين بالنيابات والمحاكم
استشهاد 14 فلسطينيا في غارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
علي جمعة: الرسول باب البشر إلى الله من لزمه فُتح عليه ومن أغلقه خسر كثيرا
بعد قليل.. مدبولي وملك أسبانيا يحضران منتدى رجال الأعمال المشترك
بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد 14 فلسطينيا في غارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

ذكرت مصادر طبية في مستشفيات غزة أن 14 فلسطينيا سقطوا شهداء في غارات لجيش الإحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن مدينة غزة شهدت انقطاع الإنترنت والاتصالات لليوم الثاني على التوالي نتيجة للغارات الإسرائيلية.

وفي وقت سابق ، هدد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتصعيد عسكري واسع ضد قطاع غزة، محذرا من "تدمير كامل" للمنطقة في حال لم تستجب حركة حماس لشروط إسرائيل، وعلى رأسها الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وتجريد الحركة من سلاحها.

وقال كاتس في بيان صدر عنه أمس الأربعاء: "مع بدء المناورة البرية وانتقال قيادة العمليات إلى القادة الميدانيين، تم تدمير 25 برجا في غزة، وهو رقم كبير وله دلالة استراتيجية".

وأضاف: من أجل إزالة أي تهديد محتمل على القوات البرية، جرى استهداف عناصر مسلحة وتدمير بنى تحتية عسكرية. كما طلب من السكان المدنيين الانتقال جنوبا حفاظا على سلامتهم".
 

وفي تحذير شديد اللهجة، صرح الوزير: "إذا لم تطلق حماس سراح المختطفين وتلق سلاحها، فسنحول غزة إلى أنقاض، لتكون شاهدا على ما فعله مقاتلوها من جرائم قتل واغتصاب".

توسع في العمليات البرية وفتح ممر للخروج

تأتي هذه التصريحات في وقت تتسع فيه العمليات البرية الإسرائيلية، وسط ضغوط سياسية وعسكرية متزايدة على حماس، وتحذيرات دولية من كارثة إنسانية تلوح في الأفق.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، فتح "مسار انتقال مؤقت" عبر شارع صلاح الدين، يربط شمال القطاع بجنوبه، لتسهيل حركة السكان الفارين من مدينة غزة، وذلك لمدة 48 ساعة تنتهي ظهر الجمعة.


 

مستشفيات غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة انقطاع الإنترنت والاتصالات وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي

