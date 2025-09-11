مستشفيات غزة تستقبل 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة بأن مستشفيات القطاع إستقبلت 11 شهيدا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم بينهم 10 بمدينة غزة.

وفي وقت سابق ، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - غزة في بيان لها أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إرتفعت إلى 64.656 شهيدا والمصابين إلى 163.503 منذ 7 أكتوبر 2023.

كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة خيمة للنازحين بمحيط المستشفى المعمداني في ميدان فلسطين "الساحة" بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى، مضيفة أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأشارت إلى أنه في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد طفل وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين قرب كلية التقنية في دير البلح وسط قطاع غزة.



وفي سياق متصل، سجّلت مستشفيات قطاع غزة، اليوم، 5 وفيات، بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 404، من بينهم 141 طفلًا.



