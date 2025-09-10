استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة آخرين في مناطق متفرقة بقطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 8 فلسطينيين وأصابة آخرين اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.



كما اُستشهد 5 فلسطينيين أخرين وأُصيب آخرين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة خيمة للنازحين بمحيط المستشفى المعمداني في ميدان فلسطين "الساحة" بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى، مضيفة أن مواطنا استشهد وأصيب آخرون في قصف مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأشارت إلى أنه في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد طفل وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين قرب كلية التقنية في دير البلح وسط قطاع غزة.



وفي سياق متصل، سجّلت مستشفيات قطاع غزة، اليوم، 5 وفيات، بينهم طفل نتيجة المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك، ارتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 404، من بينهم 141 طفلًا.

