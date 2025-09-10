قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

قافلة المساعدات الـ34 من مصر إلى غزة تضم سلال من البقوليات والدقيق والأجبان

المساعدات
المساعدات
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، يفيد بأن قافلة المساعدات الإنسانية الـ34 من مصر إلى قطاع غزة تضم سلال من البقوليات والدقيق والأجبان وغيرها من المواد الغذائية.


وقال زياد قاسم مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ قافلة المساعدات 34 من سلسلة قوافل "زاد العزة" انطلقت من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، حاملة مئات وآلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.

وأضاف قاسم، في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية: "وتستمر القوافل بالتدفق عبر معبر كرم أبو سالم، المعبر الوحيد المفتوح حالياً لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بعد أن تم تدمير معبر رفح من الجانب الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي".

وتابع: "تتنوع المساعدات بين سلال غذائية تضم البقوليات والأرز والطحين، إلى جانب المستلزمات الطبية ومستلزمات الإيواء، حيث تعمل الجهات المصرية المختصة على تحديث وتطوير المواد التي يتم إرسالها بشكل يومي لضمان فعالية الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسكان غزة المحاصرين منذ أكثر من 700 يوم".

وأكد، أن الدولة المصرية تمكنت حتى الآن من إدخال أكثر من 47 ألف شاحنة محملة بنصف مليون طن من المساعدات، تمثل 70% منها مساهمات مصرية مباشرة.

وذكر، أن الدور المصري لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الإنسانية، بل يمتد إلى الموقف الدبلوماسي والسياسي الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، حيث دعت مصر منذ بداية العدوان إلى وقف إطلاق النار ورفضت خطة التهجير القسري، مؤكدة عبر خطاب الرئيس المصري في قمة البريكس أن تهجير الفلسطينيين يشكل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأشار إلى جهود طواقم الهلال الأحمر المصري في استقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة وعلاجهم في المستشفيات المصرية، سواء في شمال سيناء أو في مدن القناة والقاهرة.

وذكر، أن المساعدات تتدفق حالياً من الأراضي المصرية إلى معبر كرم أبو سالم بشكل مستمر، وأن الدعم يأتي من داخل مصر ومن دول أخرى عبر مطار العريش الذي استقبل أكثر من 1022 طائرة محملة بـ 27 ألف طن من المساعدات الإنسانية.

وواصل، أن هذه الجهود تعكس حجم التضامن والتكاتف المصري المستمر لدعم الأشقاء في قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعانون منها.
 

المساعدات قافلة المساعدات الإنسانية القاهرة الإخبارية غزة قطاع غزة

