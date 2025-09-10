قصف إسرائيلي يحوّل انتظار المساعدات إلى لحظة موت في غزة

أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 52 فلسطينيًا منذ فجر اليوم، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق القطاع.

وأوضحت المصادر أن من بين الضحايا 9 فلسطينيين قضوا أثناء انتظارهم للحصول على المساعدات الإنسانية جنوبي غزة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد نُقل الشهداء إلى عدد من مستشفيات القطاع التي تكتظ بالجرحى والمصابين، فيما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات البحث وانتشال المفقودين من تحت أنقاض المنازل والمباني المستهدفة.

ويأتي ذلك وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والوقود، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وتشديد القيود على دخول المساعدات الإنسانية.