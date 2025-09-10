هيئة فلسطينية: تصعيد خطير وإبادة عمرانية يرتكبها الاحتلال في مدينة غزة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، إن الجيش الإسرائيلي يستهدف الأبراج السكنية ومحيطها في محاولة لفرض الإخلاء القسري على الشعب الفلسطيني، في تصعيد خطير وإبادة عمرانية يرتكبها الاحتلال في مدينة غزة .

وأضاف الشوا -في تصريح لقناة (القاهرة الإخبارية- أن هناك استهدافا متعمدا وواضحا من قبل الاحتلال للطلاب والمعلمين وكذلك المنشآت التعليمية بهدف حرمان الفلسطينيين من حقهم الأساسي في الحصول على التعليم بمراحله المختلفة، وترك أثر بالغ ومستدام على الواقع التعليمي في قطاع غزة.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 450 مدرسة دُمرت وتضررت بشكل بالغ بالإضافة إلى استشهاد نحو 19 ألفا و500 طالب جراء العدوان، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد -منذ بداية الحرب- منع دخول المستلزمات التعليمية من كتب مطبوعة وأقلام وأوراق استمرارا في سياساته العدوانية السافرة.