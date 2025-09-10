قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظاهرات غاضبة تشل شوارع فرنسا.. والشرطة تعتقل العشرات
مرصد الأزهر يدين وضع رؤوس خنازير أمام مساجد في باريس ويؤكد: اعتداءات خطيرة تهدد السلم المجتمعي
وزير الخارجية يتوجه إلى أبو ظبي في زيارة ثنائية
التفاصيل الكاملة لإصابة 11 عاملًا في انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس – العاشر من رمضان
غضب ترامبي مكتوم لعدم إطلاعه مسبقًا بهجوم قطر.. واستشهاد شخص ثالث.. فيديو
جيش الاحتلال يطالب سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي بالإخلاء الفوري
المفوضية الأوروبية: تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومشاريع دفاعية جديدة قيد الطرح
الصحة: صرف مكافأة للعاملين بمستشفى الصدر بالمنيا
إذاعة جيش الاحتلال: نتائج الهجوم على قطر تبدو غير مرضية ولسنا متفائلين
بعد واقعة طالب المنبر.. الحبس والغرامة لمن يصدر فتوي من غير المتخصصين
بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم.. الكويت تؤكد تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر
ارتفاع الأمواج يغلق عدة شواطئ بمرسى مطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يطالب سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي بالإخلاء الفوري

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
محمود نوفل

 أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذار إخلاء عاجل إلى سكان منطقة ميناء غزة وحي الرمال الجنوبي في البلوكات 663، 785، 786، 787 وبشكل خاص في برج طيبة 2 وفي الخيام القريبة منه.

كانت إذاعة جيش الاحتلال، أكدت في وقت سابق أن عملية استهداف قادة حماس في الدوحة تم التخطيط لها منذ عدة أشهر.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن عملية الاستهداف شاركت فيها 15 طائرة مقاتلة أطلقت أكثر من 10 قذائف جوية وأصابت هدفا واحدا فقط.

وفي وقت سابق، أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم بوقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.

ونقلت القناة 13 العبرية أنباء أولية عن "انفجارات مجهولة المصدر في الدوحة"، مشيرة إلى أن حالة من "الصمت المطلق تسود أروقة قمة القيادة الإسرائيلية" دون توضيحات.

وكشفت القناة 12 العبرية نقلا عن "مسئول إسرائيلي" أن "الانفجارات في الدوحة كانت عملية اغتيال دقيقة استهدفت قياديين بارزين في حركة حماس.

جيش الاحتلال ميناء غزة حماس قطر العدوان الإسرائيلي على قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

دولار امريكي

عقب تراجعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

خليل الحية

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

ترشيحاتنا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

الاتحاد الأوروبي يتضامن مع بولندا عقب انتهاك مجالها الجوي

الهجوم الإسرائيلي علي الدوحة

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

الجيش في شوارع نيبال

احتراق البرلمان وهروب رئيس الوزراء لجهة غير معلومة.. ماذا يحدث في نبيال؟

بالصور

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية.. احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك
لا تشتري الأدوية دون وصفة طبية ..احمِ نفسك من دواء قد يدمّرك

ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة بدون ترخيص في الشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

إطلالة مختلفة.. ريا أبي راشد تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

لماذا تستمر لمبة المحرك في الظهور بعد الانتهاء من فحصه؟

لمبة المحرك
لمبة المحرك
لمبة المحرك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد