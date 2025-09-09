إذاعة جيش الاحتلال: 15 مقاتلة شاركت في استهداف قيادات حماس أصابت هدفًا واحدًا

أكدت إذاعة جيش الاحتلال، أن عملية الاستهداف في الدوحة تم التخطيط لها منذ عدة أشهر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن عملية الاستهداف شاركت فيها 15 طائرة مقاتلة أطلقت أكثر من 10 قذائف جوية وأصابت هدفا واحدا فقط.

وفي وقت سابق، أفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن وقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.

ونقلت القناة 13 العبرية أنباء أولية عن "انفجارات مجهولة المصدر في الدوحة"، مشيرة إلى أن حالة من "الصمت المطلق تسود أروقة قمة القيادة الإسرائيلية" دون توضيحات.

وكشفت القناة 12 العبرية نقلا عن "مسئول إسرائيلي" أن "الانفجارات في الدوحة كانت عملية اغتيال دقيقة استهدفت قياديين بارزين في حركة حماس".