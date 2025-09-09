الإمارات: ندين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف قطر

أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف قطر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن وقوع انفجارات عنيفة في العاصمة القطرية الدوحة، وسط تكتم رسمي من القيادة الإسرائيلية في الساعات الأولى.

ونقلت القناة 13 العبرية أنباء أولية عن "انفجارات مجهولة المصدر في الدوحة"، مشيرة إلى أن حالة من "الصمت المطلق تسود أروقة قمة القيادة الإسرائيلية" دون توضيحات.

وكشفت القناة 12 العبرية نقلا عن "مسئول إسرائيلي" أن "الانفجارات في الدوحة كانت عملية اغتيال دقيقة استهدفت قياديين بارزين في حركة حماس".