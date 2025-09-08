مصادر طبية فلسطينية: 32 شهيدا بنيران جيش الاحتلال

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "مصادر طبية فلسطينية" بسقوط 32 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 19 في مدينة غزة.

وفي وقت سابق قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن صفارات الإنذار دوّت قبل قليل في منطقة وادي عارة وصحراء النقب جنوب الأراضي المحتلة، إثر رصد طائرة مسيّرة قادمة من ناحية الشرق، يُعتقد أنها انطلقت من الأراضي اليمنية، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأوضحت «أبو شمسية»، خلال مداخلة، أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي أطلقت صواريخ اعتراض باتجاه الطائرة المسيّرة، لكن يبدو أن هذه الصواريخ فشلت في إصابتها، وتُشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المسيّرة في طريقها إلى مدينة إيلات، جنوب البلاد، على غرار الطائرة التي وصلت يوم أمس وسقطت قرب مطار رامون.

وأفادت، بأن هناك تخوفات إسرائيلية جدية من إمكانية تكرار هذه الهجمات الجوية، خاصة في ظل عجز أنظمة الدفاع الحالية عن التصدي لها بشكل فعال.

وفي سياق متصل، أعلنت «أبو شمسية» عن ارتفاع حصيلة قتلى عملية إطلاق النار في مستوطنة راموت شمال غرب القدس المحتلة إلى 6 قتلى، بعد وفاة أحد المصابين الذين كانوا في حالة حرجة، وكان الهجوم قد استهدف محطة حافلات إسرائيلية، ونفذه فلسطينيان، بحسب الرواية الإسرائيلية، ما أدى إلى حالة من الاستنفار الأمني الواسع وتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية مغلقة.

