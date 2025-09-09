قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة
أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام بأن جيش الإحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة غزة.

ومنذ قليل ؛ أفادت "العربية" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ ضربة جديدة في غزة، و قصف برج السلام في وسط المدينة.

و أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته إلى غرفة قيادة سلاح الجو، أن قواته دمرت 50 برجًا في مدينة غزة خلال يومين فقط، مؤكدًا أن هذه الخطوة "مجرد بداية" لعملية أوسع.

وقال نتنياهو في تصريحاته: "تعليماتي واضحة: محاربة أوكار المقاومة بكل قوة. لقد أخلينا السكان من عدة مخيمات لاجئين ودمرنا البنى التحتية هناك، وسنفعل الشيء نفسه في باقي المواقع".

وأضاف: "كما وعدت قبل أيام، نحن نواصل تدمير الأبراج في غزة، وما تحقق حتى الآن ليس سوى بداية العملية القوية، تمهيدًا للتصعيد البري داخل المدينة"، موجّهًا تحذيرًا إلى سكان غزة بالقول: "لقد أُعذر من أنذر.. اخرجوا من هناك".

وفي وقت سابق من أمس الاثنين، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مبانٍ في غزة، بعد ساعات من تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن "إعصارًا قويًا سيضرب سماء مدينة غزة اليوم، وستهتز أسطح أبراج الرعب".

